Новости

Британия хочет обложить налогами кроссоверы 14:00
Сколько сладкого можно есть детям в разном возрасте 14:00
В Уфе осудили экс-полицейских по делу об изнасиловании дознавательницы 13:57
Визит президента Казахстана в Минск планируется в 2020 году 13:55
Установлено предназначение древней крепости Наван 13:55
Иностранные болельщики должны будут покинуть РФ после Евро не позже 13 июля 13:54
В Израиле обнаружено богатое финикийское захоронение 13:51
Танкиста Черноморского флота наградили путевкой за спасение ребенка 13:51
Видео: В Ярославле упавший светофор чуть не убил пенсионерку 13:47
Российская армия получила более 20 новых ударных вертолетов 13:47
В Подмосковье найден скелет в спортивной сумке 13:45
Президент назначил нового прокурора Ставропольского края 13:44
Опубликована программа Гайдаровского форума - 2020 в РАНХиГС 13:38
Госдума оперативно рассмотрит инициативу президента о бизнесе и ОПГ 13:36
Медведев утвердил размер выплат врачам, приехавшим на работу в ЗАТО 13:32
Россияне заплатили авансом более 500 млн рублей налогов 13:27
Муфтия Чечни Салаха Межиева переизбрали на второй срок 13:23
Саграда Фамилия поздравила с праздниками на 6 языках, забыв про испанский 13:18
Телеканал признал Овечкина лучшим левым нападающим НХЛ за десятилетие 13:17
В Красноярске предложили наградить танцоров "самой грустной вечеринки" 13:17
Президент Беларуси дал поручения новым руководителям местной власти 13:10
Возбуждено дело о покушении на главу района под Воронежом 13:10
В Осетии членов банды задержали за сбыт оружия и фальшивых денег 13:07
Chevrolet будет выпускать в Узбекистане 4 новых SUV. Их ждут в России 13:01
Общественный транспорт в Подмосковье подорожает с 1 января 12:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Что делать пассажирам самолета, если задерживают рейс
Что делать пассажирам самолета, если задерживают рейс
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
26.12.2019 12:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Общественный транспорт в Подмосковье подорожает с 1 января

Текст: Ирина Рыбникова

С 1 января 2020 года проезд в общественном транспорте Московской области станет дороже. Как сообщает областной комитет по ценам и тарифам, стоимость проезда вырастет на 4,3% для железнодорожного и на 3% - для автомобильного транспорта.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
На месяц проезд по участку М11 станет бесплатным

В денежном выражении это обозначает, что одна поездка в автобусе в городской черте будет стоить 35,46 рубля, если расплачиваться транспортной картой "Стрелка", и 56 рублей, если покупать разовый билет за наличный расчет. В автобусах пригородного сообщения к городским тарифам добавляется по 4-5 рублей за каждые 2,5 километра пути.

Все скидки и льготы, предоставляемые пользователям "Стрелки", сохранятся и в 2020 году.

На пригородных электричках каждая зона станет дороже на 1 рубль. Таким образом, стоимость проезда в пределах одной зоны по территории Подмосковья составит 24 рубля.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Россияне смогут регистрировать новые автомобили в салонах
В Госдуме оценили данные о подготовке США к информационной войне
Путин направил соболезнования детям генерала Гареева
Коммунальные услуги в 2020 году подорожают лишь один раз
Путин: Главная цель правительства - улучшение жизни граждан