Общественный транспорт в Подмосковье подорожает с 1 января

С 1 января 2020 года проезд в общественном транспорте Московской области станет дороже. Как сообщает областной комитет по ценам и тарифам, стоимость проезда вырастет на 4,3% для железнодорожного и на 3% - для автомобильного транспорта.

В денежном выражении это обозначает, что одна поездка в автобусе в городской черте будет стоить 35,46 рубля, если расплачиваться транспортной картой "Стрелка", и 56 рублей, если покупать разовый билет за наличный расчет. В автобусах пригородного сообщения к городским тарифам добавляется по 4-5 рублей за каждые 2,5 километра пути.

Все скидки и льготы, предоставляемые пользователям "Стрелки", сохранятся и в 2020 году.

На пригородных электричках каждая зона станет дороже на 1 рубль. Таким образом, стоимость проезда в пределах одной зоны по территории Подмосковья составит 24 рубля.