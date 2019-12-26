Обыски в ФБК связаны с делом о неисполнении судебного решения

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) взяли на себя ответственность за проводимый в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК - возглавляет оппозиционер Алексей Навальный) обыск.

В пресс-службе столичного управления службы сообщили, что следственные действия проводятся "в рамках расследования уголовного дела". При этом задержаний кого-либо не осуществлялось, уточнили в УФССП по Москве.

Стоит напомнить, что приставы могут вести только дознание по делам о неуплате задолженностей и неисполнении судебных решений.

В службе судебных приставов не разъяснили, с каким именно делом связаны обыски.

Менеджер проектов ФБК Леонид Волков ранее сообщил, что обыск проводился по делу о неисполнении решения суда об удалении запрещенного контента.

Сам Навальный сообщил, что приставы принудительно вывели его из помещения ФБК, после чего отпустили.