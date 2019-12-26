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26.12.2019 13:38
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Опубликована программа Гайдаровского форума - 2020 в РАНХиГС

На официальном сайте XI Гайдаровского форума "Россия и мир: вызовы нового десятилетия", который пройдет в РАНХиГС 15 и 16 января 2020 г., опубликована программа мероприятий с ведущими экспертами со всего мира.

Ежегодный Гайдаровский форум вновь станет первым в будущем году крупным международным форумом, который проходит на территории России. С каждым годом форум затрагивает все больший спектр самых актуальных тем. Эксперты Гайдаровского форума из различных стран мира обсудят вызовы грядущего десятилетия, экономическое развитие, здравоохранение, цифровые инициативы в спорте, современное госуправление, российское образование и бизнес-школы, вопросы экологической политики и климата, цифровую революцию и множество других тем.

Фото: iStock
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Всего будет организовано 85 дискуссионных площадок - панельных и экспертных дискуссий, открытых диалогов, презентаций и заседаний. В число специальных мероприятий Гайдаровского форума - 2020 войдут: открытый "Диалог гражданских диалогов"; а также презентация книг; ежегодное собрание российского отделения организаций - членов SDSN "Перспективы развития SDSN в России"; открытая лекция Татьяны Черниговской "Мозг vs искусственный интеллект"; открытое заседание общественного совета базовой организации стран СНГ по подготовке кадров в области государственного управления; открытое заседание Президиума НАСДОБР "Итоги 2019 года и новые рубежи государственно-частного партнерства в оценке качества делового и управленческого образования"; а также презентация книг.

Организаторы ХI Гайдаровского форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

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