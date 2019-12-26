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26.12.2019 17:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тверью ликвидировали нарколабораторию

Текст: Элина Труханова (Тверь)

В Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы наркосбытчиков.

По информации УМВД РФ по Тверской области, предварительное следствие выяснило, что трое москвичей 24-28 лет организовали в Селижаровском районе нарколабораторию, где производили наркотик мефедрон. С мая 2017 года по июнь 2018 они синтезировали 6,7 килограмма этого вещества. Пять из них они доставили в Московскую область, где с помощью химических реактивов провели кристаллизацию, фильтрацию и просушку вещества для его дальнейшего незаконного сбыта.

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Сделать это молодые люди пытались в Москве через созданные ими же интернет-магазины и путем организации тайников-"закладок". После изготовления очередной партии наркотика все трое были задержаны полицией.

- По месту жительства фигурантов, а также на территории Селижаровского района проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты электронные весы, ноутбуки, мобильные телефоны, сим-карты и наркотические вещества, а также реактивы, колбы, канистры, - рассказали в Тверском УМВД.

Мужчинам предъявлено обвинение по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Все трое заключены под стражу.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Борьба с наркотиками

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