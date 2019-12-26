Под Тверью ликвидировали нарколабораторию

В Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы наркосбытчиков.

По информации УМВД РФ по Тверской области, предварительное следствие выяснило, что трое москвичей 24-28 лет организовали в Селижаровском районе нарколабораторию, где производили наркотик мефедрон. С мая 2017 года по июнь 2018 они синтезировали 6,7 килограмма этого вещества. Пять из них они доставили в Московскую область, где с помощью химических реактивов провели кристаллизацию, фильтрацию и просушку вещества для его дальнейшего незаконного сбыта.

Сделать это молодые люди пытались в Москве через созданные ими же интернет-магазины и путем организации тайников-"закладок". После изготовления очередной партии наркотика все трое были задержаны полицией.

- По месту жительства фигурантов, а также на территории Селижаровского района проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты электронные весы, ноутбуки, мобильные телефоны, сим-карты и наркотические вещества, а также реактивы, колбы, канистры, - рассказали в Тверском УМВД.

Мужчинам предъявлено обвинение по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Все трое заключены под стражу.