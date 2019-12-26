Под Воронежем взорвали главу района

Глава Рамонского района Николай Фролов оказался в больнице после взрыва самодельного взрывного устройства, предположительно заложенного в его автомобиль, сообщил "РГ" источник в силовых структурах региона.

ЧП произошло около 9 часов утра, когда чиновник вышел из дома, чтобы отправиться на работу. Взрывное устройство сработало, когда Фролов открыл дверь машины.

Пострадавшего доставили в больницу и готовят к операции - по предварительным данным, у него пострадали ноги.

Николаю Фролову 43 года, Он возглавил районную администрацию в феврале 2018 года.