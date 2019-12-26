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26.12.2019 11:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Воронежем взорвали главу района

Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Фото: Администрация Рамонского района Фото: Администрация Рамонского района
Фото: Администрация Рамонского района

Глава Рамонского района Николай Фролов оказался в больнице после взрыва самодельного взрывного устройства, предположительно заложенного в его автомобиль, сообщил "РГ" источник в силовых структурах региона.

Фото: iStock
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ЧП произошло около 9 часов утра, когда чиновник вышел из дома, чтобы отправиться на работу. Взрывное устройство сработало, когда Фролов открыл дверь машины.

Пострадавшего доставили в больницу и готовят к операции - по предварительным данным, у него пострадали ноги.

Николаю Фролову 43 года, Он возглавил районную администрацию в феврале 2018 года.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область

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