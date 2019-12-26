По факту покушения на жизнь главы Рамонского района Николая Фролова возбуждено уголовное дело. Служебный автомобиль чиновника взорвался утром в четверг, когда Фролов садился в машину, чтобы ехать на работу. Глава района выжил, он в больнице.

- Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30, пункту "е" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), - рассказала представитель регионального управления СКР Елена Мануковская.

Она добавила, что сотрудники Следственного комитета проводят тщательный осмотр места происшествия и выполняют всеобъемлющий комплекс действий, направленных на выяснение всех обстоятельств и причин покушения. Другие подробности в интересах следствия не разглашаются.

ЧП случилось около 9 часов утра, когда Николай Фролов вышел из дома и подошел к служебному KIA Sorento. Взрыв раздался в тот момент, когда чиновник открыл дверь иномарки. По другой версии, взрывное устройство сработало после того, как Фролов нажал на кнопку брелка сигнализации.

Камер наружного наблюдения на месте происшествия нет, единственным очевидцем стал отец чиновника, да и тот лишь услышал звук взрыва за забором, поэтому правоохранители восстанавливают картину произошедшего по крупицам.

- Судя по характеру повреждений, это было взрывное устройство без оболочки. Оно находилось под днищем автомобиля, - рассказал "РГ" источник в силовых структурах региона.

У Фролова сильно пострадали ноги, он потерял много крови. Главу администрации срочно доставили в отделение реанимации районной больницы и прооперировали. Когда состояние позволит, пострадавшего перевезут в Воронеж, до которого от Рамони 37 километров. Явной угрозы для жизни чиновника нет. По словам врачей, состояние стабильное, вся необходимая помощь оказывается.

Следствие отрабатывает несколько версий случившегося, в том числе последствия служебной деятельности главы района. Основной версии пока нет.

- Глава Рамонского района не имел конфликтов, которые были бы нам известны. Требовательный руководитель, Фролов хорошо себя зарекомендовал, - рассказал журналистам вице-губернатор Воронежской области Виталий Шабалатов.

Тем не менее следователи проверяют на причастность к взрыву руководство девелоперской компании, которой администрация района не дала разрешения на строительство.