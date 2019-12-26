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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Кто подложил бомбу?

Под Воронежем взорвали машину главы района
Текст: Антон Валагин ("Российская газета", Воронеж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8052)
По факту покушения на жизнь главы Рамонского района Николая Фролова возбуждено уголовное дело. Служебный автомобиль чиновника взорвался утром в четверг, когда Фролов садился в машину, чтобы ехать на работу. Глава района выжил, он в больнице.

- Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30, пункту "е" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), - рассказала представитель регионального управления СКР Елена Мануковская.

Она добавила, что сотрудники Следственного комитета проводят тщательный осмотр места происшествия и выполняют всеобъемлющий комплекс действий, направленных на выяснение всех обстоятельств и причин покушения. Другие подробности в интересах следствия не разглашаются.

ЧП случилось около 9 часов утра, когда Николай Фролов вышел из дома и подошел к служебному KIA Sorento. Взрыв раздался в тот момент, когда чиновник открыл дверь иномарки. По другой версии, взрывное устройство сработало после того, как Фролов нажал на кнопку брелка сигнализации.

Фото: МВД.РФ
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Камер наружного наблюдения на месте происшествия нет, единственным очевидцем стал отец чиновника, да и тот лишь услышал звук взрыва за забором, поэтому правоохранители восстанавливают картину произошедшего по крупицам.

- Судя по характеру повреждений, это было взрывное устройство без оболочки. Оно находилось под днищем автомобиля, - рассказал "РГ" источник в силовых структурах региона.

У Фролова сильно пострадали ноги, он потерял много крови. Главу администрации срочно доставили в отделение реанимации районной больницы и прооперировали. Когда состояние позволит, пострадавшего перевезут в Воронеж, до которого от Рамони 37 километров. Явной угрозы для жизни чиновника нет. По словам врачей, состояние стабильное, вся необходимая помощь оказывается.

Следствие отрабатывает несколько версий случившегося, в том числе последствия служебной деятельности главы района. Основной версии пока нет.

- Глава Рамонского района не имел конфликтов, которые были бы нам известны. Требовательный руководитель, Фролов хорошо себя зарекомендовал, - рассказал журналистам вице-губернатор Воронежской области Виталий Шабалатов.

Тем не менее следователи проверяют на причастность к взрыву руководство девелоперской компании, которой администрация района не дала разрешения на строительство.

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