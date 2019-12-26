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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дом для Симы

Спасенную молодую львицу москвичи подарили Ярославскому зоопарку
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 294(8052)
Молодой московской львице Симе Новый год принесет и новый дом. Вместо небольшого вольера в центре реабилитации диких животных, где жил зверь в последние полгода, она получит просторное жилье и площадку для выгула в Ярославском зоопарке. Этот современный зоосад входит в топ 10 лучших в России. Среди провожающих Симу на новое место жительства были и корреспонденты "РГ".
Обитатели центра устроили Симе настоящий прощальный концерт. Фото: Аркадий Колыбалов Обитатели центра устроили Симе настоящий прощальный концерт. Фото: Аркадий Колыбалов
Обитатели центра устроили Симе настоящий прощальный концерт. Фото: Аркадий Колыбалов

В Центре реабилитации диких животных, расположенном под Яхромой Дмитровского района Подмосковья, живут 5 тысяч представителей дикой фауны. Большинство хвостатых и пернатых приехали из расположенной рядом столицы. Они оказались на ее улицах, когда хозяева, набаловавшись, выгнали их из дома. Трехмесячный львенок Сима "работала" в одной из популярных кальянных. По выходным ее отдавали в дорогие дома на фотосессии с детьми их владельцев. Но предварительно накачивали наркотиками, чтобы случайно кого-то не покусала.

Фото: iStock
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"Два года назад полицейские обнаружили Симу в ужасном состоянии, - рассказал "РГ" директор центра реабилитации животных Виталий Ратнер. - Они изъяли зверя и передали его нам. Первые полгода мы никак не могли отмыть и откормить малыша. От голодного детства у Симы и сейчас осталась привычка: лечь на кусок мяса и не вставать, пока не съест".

За два года львица выросла в красивую кошку, для прокорма которой нужно в день 10-12 кг мяса. И то, что сейчас для нее нашелся хороший дом, - большая удача, считает Ратнер. Ведь центр создан для временного содержания животных, чтобы только восстановить их. А тут время передержки затянулось на два года. Пристроить крупных животных тяжело, говорят работники центра, в городскую квартиру их разумный хозяин не возьмет - тесно, да и питание не каждому по карману. "Департамент природопользования Москвы контактирует со многими зоопарками страны, пристраивая наших питомцев, - продолжал Виталий Ратнер. - Наши москвичи разъезжаются по всей России - обезьяны уехали в Липецкую область, волки - в Красноярск, тигренок Тамерлан осенью 2012 года - в Ярославль. И вот сейчас именно ярославцы решили взять и Симу. Отдавать ее жаль, мы к ней привыкли как к родной, но понимаем: там ей будет лучше".

За два года львица выросла в красивую большую кошку, для прокорма которой нужно в день 10-12 кг мяса

Другие обитатели центра - еще одна львица и лев и два разновозрастных львенка устроили Симе настоящий прощальный концерт. Опытные ветеринары дали снотворное в дорогу будущей путешественнице, чтобы не волновалась. Затем полусонной ее поместили в грузовую машину со специальной перевозкой.

- Впереди у Симы пять часов дороги, - рассказала "РГ" заведующая отделом хищных млекопитающих Ярославского зоопарка Мария Еремеева. - К слову, рядом с вольером, приготовленным для москвички, у нас живет лев Сизиф. Надеемся, что они понравятся друг другу. Может быть, у нас даже львята будут.

Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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