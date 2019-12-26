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26.12.2019 20:59
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Гослитмузее проходит выставка, посвященная Эдуарду Успенскому

Текст: Андрей Васянин
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8052)
"Эдуард Успенский. Наше детство", Государственный литературный музей, до 31 марта.
На выставке в Гослитмузее легко почувствовать себя в мире героев Успенского. Фото: Александр Корольков На выставке в Гослитмузее легко почувствовать себя в мире героев Успенского. Фото: Александр Корольков
На выставке в Гослитмузее легко почувствовать себя в мире героев Успенского. Фото: Александр Корольков

"Пишущая машинка - плохой инструмент. Она всегда слышит, что ты не работаешь". Лист с двумя строчками вставлен в старинный "зингеровский" механизм, один из многих, украшающих стену напротив входа на выставку. Эдуард Успенский коллекционировал старинные пишущие машинки, часы (на выставке лишь небольшая часть коллекции), плоскогубцы, собирал модели самолетов, дружил с попугаем Стасом, пел песни и вел телепередачи. И не давал своим пишмашинкам передышки: все писал и писал - стихи, пьесы, рассказы, сценарии, письма. "Его придумали на 120 вольт, а включили на 220", - говорил о младшем товарище Зиновий Гердт.

Фото: youtube.com
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Выставка в Литературном музее - первая попытка измерить вольтаж Успенского, охватив его наследие, творческое и человеческое. Музей и куратор выставки Надежда Тузовская готовили ее с осени, получив согласие вдовы писателя на использование семейных архивов и пригласив к сотрудничеству Музей кино, "Союзмультфильм", Гостелерадиофонд...

Где еще увидишь довоенное фото пацана в тюбетейке, грамоту от фабкома, дирекции и партбюро "Союзмультфильма" - "за плодотворную творческую работу". А вот с этим Чебурашкой, рыжим и лохматым, висящим на выставке над рабочим столом писателя, знакомы были только зрители спектакля ленинградского Театра кукол 60-х годов.

"…Это только могилы бывают братскими, а объединить судьбы совершенно разных писателей под одной крышей - просто нелепо!" - читаем мы на пожелтевших листках "писем протеста" Успенского в Союз писателей. И затея СП в конце 70-х создать в переделкинском доме Чуковского "братский" музей писателей-переделкинцев провалилась.

Последний зал выставки - пример того, как один талант зажигает другие: тут иллюстрации к Успенскому. Вышагивают толстые румяные "колобки" от Дмитрия Трубина. Похожие на Холмса и Ватсона - от Надежды Бугославской. Важничают чижиковские. На противоположной стене - "Простоквашино": классические иллюстрации Боголюбовой, Новикова, того же Чижикова и раскадровки к мультсериалу от Аркадия Шера. "Рыжий, рыжий, конопатый" - мультяшный от Носырева и сказочный от Гуковой. Жаб Жабыч Сковородкин, клоун Иван Бултых, профессор Чайников, академик Иванов, Вера и Анфиса, Сидоров Вова. Каждый герой - неповторимый - вдохновлен Успенским.

А еще на выставке - выступления клоунов, мастер-классы от художников из "Союзмультфильма".

На какие еще выставки стоит заглянуть в каникулы

"Елка сто лет назад. Старинные елочные украшения". Музей-заповедник усадьба "Коломенское".

"Коровин. Учитель и ученики". Галерея "Веллум".

"Гарри Бенсон. The Beatles и не только". Центр фотографии им. братьев Люмьер.

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