В Калуге прошло заключительное заседание городской думы

25 декабря состоялось заключительное в 2019 году заседание городской думы. Перед началом работы глава городского самоуправления Александр Иванов вручил знаки городской думы "За личный вклад в развитие Калуги" директору Ассоциации "Калужский областной исследовательский и культурно-просветительский центр "ГАРАЛЬ" Игорю Горолевичу и начальнику отдела общепромышленного надзора по Калужской области Приокского управления Ростехнадзора Сергею Шмареву.

Были вручены дипломы победителям городского журналистского конкурса "Городское самоуправление: история и современность. Навстречу 650-летию Калуги" в 2019 году. Депутаты провели итоговые корректировки городского бюджета 2019 года.

По предложениям главных распорядителей бюджетных средств внесены изменения в ведомственную структуру расходов бюджета. 5,5 млн. рублей выделяется на приобретение нежилого здания для реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенного по адресу ул. 40 лет Октября д. 4. Средства выделяются для обеспечения условий софинансирования с областным бюджетом. 8 миллионов рублей выделяется на оснащение и содержание нового муниципального дошкольного учреждения, расположенного в доме № 29 по улице Полесской. 6,6 млн. рублей выделяется на содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения. 3,6 млн. рублей выделяется на реализацию бюджетных инвестиций по объекту "Реконструкция участка Грабцевского шоссе".

4,2 млн. будет направлено на реализацию бюджетных инвестиций по объекту "Строительство кольцевой развязки по ул. Сиреневый бульвар с примыканием к автомобильной дороге "Правый берег-Шопино".

Были согласованы сделки муниципальным унитарным предприятиям. МУП "Калугатеплосеть" была согласована сделка, которая будет совершена после проведения конкурса на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Техническое перевооружении котельной, расположенной по адресу ул. Маршала Жукова д 40А", с начальной ценой контракта 47,3 млн. рублей. Также "Теплосети" была согласована сделка по закупке стальной электросварной трубы на сумму 12,9 млн. рублей. МУП "Управление калужского троллейбуса" были согласованы сделки, связанные со сдачей в аренду опор контактной сети для размещения коммуникаций провайдеров. Сумма контракта с компанией Макснет составит 3,5 млн. рублей, с компанией Транстелеком - 4,8 млн. рублей

Также были внесены изменения в Положение об управлении по работе с населением на территориях и в решение "Об управлении экономики и имущественных отношений города Калуги". В структуре управления экономики и имущественных отношений ликвидируется комитет муниципального заказа и создается отдел мониторинга в сфере закупок товаров и услуг.

По предложению депутата Алексея Колесникова был рассмотрен вопрос, связанный с нормативами оплаты услуг по отоплению для жителей малоэтажных домов. Как сообщила депутатам председатель комитета финансов и тарифной политики управления городского хозяйства Татьяна Буслова, министерством конкурентной политики Калужской области внесены поправки в приказ, согласно которым с 1 января 2020 года уменьшаются нормативы оплаты за отопление для малоэтажных жилых домов. Нормативы будут установлены на уровне 2018 года. Срок действия новых нормативов приказом не установлен, по предварительным данным они будут действовать в течение 2020 года.

- В Калуге 91 малоэтажный дом признан аварийным, также изменение нормативов затронет еще 373 малоэтажных дома, у городской управы появляется дополнительное время для проведения работы по переводу этих домов на индивидуальное отопление или установку приборов учета, - отметил глава городского самоуправления Александр Иванов, - предстоит очень напряженная работа.

Ранее городской думой было принято решение о предоставлении компенсаций жителям малоэтажных аварийных домов платы за отопление. Порядок выплаты компенсаций разработан городской управой и проходит необходимые согласования. Средства будут направляться напрямую ресурсоснабжающим организациям, которые в свою очередь уменьшат суммы в квитанциях.

В рамках часа контроля был заслушан отчет о ходе реализации на территории Калуги приоритетных национальных проектов. Калуга участвует в реализации пяти национальных проектов: "Культура", "Образование", "Демография", "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Жилье и городская среда".

Финансирование проектов осуществляется за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. В 2019 году на реализацию нацпроектов в Калуге было предусмотрено 3 млрд. 254,3 млн. рублей. 53% средств было выделено из федерального бюджета, 41,5% - из областного бюджета. Из бюджета Калуги на реализацию нацпроектов было выделено 100 миллионов рублей. В настоящий момент освоено 65% средств - 2 млрд. 111,9 млн. рублей.

В рамках национального проекта "Культура" было израсходовано 10 миллионов рублей на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и музыкальной литературы для детских школ искусств Калуги. В рамках национального проекта "Образование" использовано 945 миллионов рублей. Строительство новой школы в микрорайоне Правобережье позволило создать тысячу новых мест для учащихся. В реализации национального проекта "Демография" принимают участие управление социальной защиты и управление образования города Калуги. С целью финансовой поддержки семей при рождении ребенка осуществлены выплаты, пособия и компенсации на сумму 405,7 млн. рублей. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по выкупу нежилых помещений для обустройства в них ясельных групп. Объем запланированных бюджетных ассигнований на эти цели - 268 миллионов рублей.

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" была израсходовано 587 миллионов рублей. Осуществлен ремонт 27 дорог общей протяженностью 46,7 км, переложено 14 км водопроводно-канализационных сетей, перенесено с проезжей части более 150 колодцев, заменено более 4 тысяч погонных метров тепловых сетей. В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений израсходовано 83 миллиона рублей. Средства были использованы для реконструкции автодороги "Правый берег - Шопино", строительства кольцевой развязки по улице Сиреневый бульвар и строительства улично-дорожной сети в квартале "Веснушки". Управлением ЖКХ израсходовано 30,4 млн. рублей для расселения семи аварийных многоквартирных домов. Управлением городского хозяйства в рамках проекта освоено 47,5 млн. рублей, за счет этих средств были отремонтированы 60 дворов и обустроено два сквера.

Кроме того, в рамках реализации регионального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" в Калуге ведется строительство Дворца спорта. Бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 1 млрд. 223 миллиона рублей, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

По итогам обсуждения парламентарии высказали ряд замечаний и предложений. Депутат Михаил Смирнов затронул вопрос завершения ремонта улицы Гурьянова. Улица была отремонтирована в 2019 году в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По словам депутата до сих пор не завершены земельные работы, не доделаны пешеходный переход и ограждение. Замечание было учтено специалистами управления городского хозяйства.

Депутат Павел Середин поднял вопрос сноса расселенных аварийных домов.

- От жителей расположенных поблизости домов поступает множество жалоб, расселенные и заброшенные дома становятся точками притяжения для антисоциальных элементов, в них нередко возникают пожары, - сообщил коллегам Павел Середин, - например, вокруг Дома мастеров расположено немало сгоревших и разрушенных домов, городской управе необходимо принять соответствующие меры.

Временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Денисов поддержал предложение и отметил, что работа по расселению и сносу аварийных домов будет проводиться управлением ЖКХ и управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений. По мнению Дмитрия Денисова, запланированных в городском бюджете 2020 года на снос аварийных домов двух миллионов рублей недостаточно, будут изыскиваться возможности для выделения дополнительных средств.

Не будут сноситься аварийные дома, признанные памятниками архитектуры и объектами культурного наследия, для их восстановления планируется поиск инвесторов. Заместитель председателя городской думы Сергей Павлов предложил обсудить возможность выкупа предпринимателями квартир в аварийных домах, в которых расположены торгово-офисные помещения, с последующим ремонтом этих домов за счет новых собственников.

По мнению Дмитрия Денисова, необходимо способствовать повышению интереса бизнеса к выкупу и восстановлению аварийных домов, управление экономики и имущественных отношений готово оказать предпринимателям необходимую поддержку.

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов подвел итоги работы депутатского корпуса.

- В 2019 году проведена масштабная работа, состоялось 22 заседания городской думы, принято порядка 290 решений, в том числе три законодательные инициативы, - сообщил Александр Иванов, - был утвержден бюджет города на 2020 год, в рамках которого предусмотрено финансирование 25 муниципальных целевых программ. Депутатский корпус осуществлял постоянный контроль за ходом работ по ремонту дорог и дворовых территорий, благоустройству и созданию социальной инфраструктуры.

Глава городского самоуправления поблагодарил за плодотворную совместную работу депутатов городской думы, руководителей подразделений и сотрудников городской управы, представителей прокуратуры и УМВД России по городу Калуге.

- Также хочу выразить признательность Дмитрию Разумовскому и пожелать ему успехов на новом посту, - сказал Александр Иванов, - уверен что конструктивное взаимодействие депутатского корпуса с городской управой и ее новым руководителем Дмитрием Денисовым будет продолжено и в дальнейшем.