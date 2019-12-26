В подмосковных автобусах открылись библиотеки

В Подмосковье стартовала акция "Читающий транспорт". На маршруты 46 городских округов вышли первые брендированные автобусы с библиотеками в салонах. Заменить планшеты и телефоны, которыми привыкли развлекать себя в дороге пассажиры общественного транспорта, на обычные бумажные книги предложили в министерстве культуры Московской области. И библиотек, и стационарных точек букроссинга, где можно обмениваться книгами, при этом в Подмосковье хватает.

"Не хватает читающих людей", - заявили "РГ" в Минкультуры. К тому же в следующем году региональные библиотеки ожидает крупное пополнение фондов, в преддверии которого библиотечные сети списали часть книг, в том числе и находящихся в хорошем состоянии. Эти книги и перекочевали в автобусы.

Не успели дочитать книгу за время пути? Не беда, можно сделать это и дома. Как и в стационарных пунктах букроссинга, понравившуюся книгу из автобуса не возбраняется забрать с собой. Можно также принести и свои книжки, чтобы пополнить передвижной читальный зал.

За тем, какая именно литература лежит в карманах автобусных сидений, будут следить городские библиотеки. В обязанности их сотрудников также войдет и контроль за тем, чтобы карманы не пустовали - если пассажиры-читатели станут охотно разбирать книги по домам, нужно будет оперативно докладывать новые экземпляры. Но, как показывает практика, в любом пункте букроссинга есть равновесие - сколько книг читатели забирают, столько же и приносят.

В первый день на маршруты вышло 200 автобусов с книгами. "В течение следующего года доведем их количество до 600", - говорят в министерстве культуры. Кстати, обратите внимание: в карманы сидений кладут анонсы праздничных мероприятий.