В Подольске мужчина порезал колеса у более чем 70 автомобилей

Подмосковные полицейские задержали мужчину, который в Подольске повредил сразу более 70 автомобилей.

Многих владельцев машин в подмосковном Подольске во вторник утром ждал неприятный сюрприз. Осматривая автомобиль, они с ужасом обнаруживали, что их железный конь захромал на одну ногу. Вместо поездки на работу автолюбителям пришлось на запаске добираться до ближайшего шиномонтажа, чтобы отремонтировать пробитое колесо. В дежурную часть Подольска стали звонить разгневанные водители и сообщать о поврежденных покрышках. Как выяснилось, пострадали автомобили, которые были припаркованы у одного из домов на улице Ленинградская. Судя по записям с камер наблюдения, мужчина методично переходил от одной припаркованной машины к другой и наносил по колесу удар острым предметом. Причем своего лица он особо и не скрывал.

Оперативники довольно быстро установили личность вредителя. Им оказался 46-летний местный житель. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции.

В ходе допроса он рассказал, что не считает, что совершил преступление, а во всем виноваты водители, которые неправильно припарковывают свои автомобили. Вместе с тем он отметил, что раскаивается в содеянном.

Очевидцы этого происшествия рассказывают, что таким способом мужчина боролся с водителями, которые на ночь ставят свои автомобили на газон.

Мужчина методично переходил от одной машины к другой и наносил по колесу удар ножом

Как рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, по факту повреждения автомобилей следователь следственного управления УМВД возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". "Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет", - сказала Петрова.

Аналогичный случай произошел в конце октября в городе Еманжелинск Челябинской области. Там борец с покрышками проколол за одну ночь колеса у 80 машин. Там уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ "Хулиганство".

Вообще прокол колес - излюбленное средство борьбы автовладельцев с "чужаками", которые, по их мнению, незаконно заняли парковочное место возле дома. В полицию довольно часто обращаются автолюбители, которые приехали в гости, заняли место на парковке, а потом обнаружили, что колесо автомобиля пробито.

Как правило, такие преступления попадают в общую категорию - так называемую "хулиганку", а наказание за такой проступок ограничивается штрафом или арестом на 15 суток. Уголовные дела возбуждаются в том случае, если было повреждено большое количество автомобилей. В год за такие правонарушения возбуждается около 30 тысяч дел.