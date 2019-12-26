Владимир Сипягин утвердил закон о запрете продажи никотиновых смесей

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал закон о запрете продажи на территории региона никотиносодержащих смесей, который 25 декабря приняли депутаты Законодательного Собрания.

В регионе запрещается продажа никотиносодержащих изделий, за исключение медикаментов. Ответственность предусматривается не только за торговлю так называемыми снюсами, но и за вовлечение в их потребление несовершеннолетних. Это значит, что если кто-то предложит ребенку попробовать никотиносодержащую смесь, то он тоже будет за это отвечать.

За эти действия предусмотрены штрафы: для граждан - в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей.

Пока такой закон принят только на региональном уровне. Между тем, в Госдуме задумались над введением уголовной ответственности за распространение снюсов и на федеральном уровне.

Напомним, причиной принятия закона стали случаи тяжелых отравлений, в том числе с летальным исходом, среди несовершеннолетних в результате употребления "снюсов" в разных регионах России. Опасность подобных "жвачек" несоизмерима даже с сигаретами, содержание в них никотина доходит до 40 мг, что для ребёнка может стать смертельной дозой.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Администрации Владимирской области