Житель Подмосковья за одну ночь оставил без колес 76 машин

В подмосковном Подольске мужчина за одну ночь проколол ножом покрышки у всех автомобилей, припаркованных у жилого дома на улице Ленинградская. Причем жители верхних этажей обратили внимание на человека, который в ночи разгуливал между машин, но не разглядели, что именно он с ними делает.

Масштаб трагедии стал понятен с утра - колеса оказались проколоты у 76 автомобилей.

Пострадавшие автолюбители обратились в полицию. Как сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, подозреваемый в совершении нападения на машины задержан. Это местный житель 1973 года рождения. Чем ему помешали чужие авто - сейчас выясняют следователи. Возбуждено уголовное дело.