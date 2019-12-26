Циклон устроил выходной для школьников Петропавловска-Камчатского

Занятия во всех школах Петропавловска-Камчатского на целый день отменили из-за циклона, обрушившегося на Камчатский край 26 декабря.

Сообщение о внеплановом выходном для учеников появилось на сайте городской администрации. Отмечается также, что из-за непогоды закрыты все учреждения дополнительного образования. А запланированные на четверг предновогодние мероприятия перенесут на другой день.

Накануне о надвигающемся циклоне сообщило региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. К обеду в краевом центре должен начаться сильный снегопад, который с небольшими перерывами продлится до 4 января. Коммунальные службы города и подрядные организации, осуществляющие зимнее содержание дорог, переведены в усиленный режим.