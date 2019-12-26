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26.12.2019 10:24
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Инвестиции Фонда развития Дальнего Востока и Арктики увеличились

Текст: Марина Трубилина

Инвестиции Фонда развития Дальнего Востока и Арктики в инфраструктурные и промышленные проекты на территории макрорегиона по итогам 2019 года выросли на 54% - до 16,4 миллиарда рублей. Всего с 2015 года Фонд инвестировал в 17 проектов 59,6 миллиарда рублей, из которых 46,9 миллиарда уже предоставлены инициаторам в соответствии с графиком финансирования. Общий объем инвестиций в проекты, реализуемые при поддержке ФРДВ, превысил 477 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Фонда.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В минувшем году сданы в эксплуатацию стратегически важные для Дальнего Востока инфраструктурные объекты, построенные при участии ФРДВ: пассажирский терминал в аэропорту Хабаровска и новая Сахалинская ГРЭС-2. В декабре в Амурской области запущено первое в стране производство соевого изолята. Началась реализация крупных промышленных проектов в Приморском и Хабаровском краях - газохимического завода и разработки меднопорфирового месторождения. Увеличены объемы финансирования программы "Доступный кредит для МСП", благодаря которой на Дальнем Востоке уже появилось более 850 проектов малого и среднего бизнеса.

В 2020 году капитал Фонда, составляющий 60 миллиардов рублей, увеличится более чем на треть за счет планируемой докапитализации, предусмотренной федеральным законом о бюджете на 2020 год. Эти средства, а также возвраты и процентный доход по ранее выданным займам позволят приступить к финансированию новых проектов в Дальневосточном федеральном округе, а также в Арктике. На поддержку арктических проектов фонд направит до 15 миллиардов рублей.

Экономика Финансы Инвестиции ДФО

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