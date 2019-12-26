По данным исследовательского центра портала Superjob.ru, средний бюджет новогодних вечеринок и каникул у россиян вырос на пять процентов: если в прошлом году люди планировали на праздники 17000 рублей, то в этом - 18000. Часть средств, скорее всего, уйдет фирмам по организации торжеств. Прибыльный ли это бизнес на Дальнем Востоке? Насколько часто люди обращаются в ивент-агентства? Ответы искали корреспонденты "РГ".

Если готовы заплатить, Дед Мороз примчится к вам на торжество хоть с Северного полюса. Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Бизнес на шарике

Чтобы найти профессиональных помощников по организации праздника, южносахалинцам далеко ходить не надо. Точнее, можно и вовсе оставаться дома, а подготовка к торжеству уже начнется. Адреса, телефоны и сайты более двух десятков фирм по производству веселья легко найти в интернете. Некоторые услуги можно заказать буквально в один клик, некоторые - сделав звонок по телефону.

Судя по всему, развлекаться и красиво оформлять торжества жители города любят, а значит, и предприниматели этого направления имеют стабильный доход и возможность развивать свое дело. Об этом говорит статистика, которую ведут многие фирмы.

Например, ведущий Евгений Костинский проводит более 120 мероприятий в год - свадьбы, юбилеи, корпоративы, выпускные вечера, промо-акции и многое другое.

Не устаревает и уже многие годы пользуется спросом услуга аэродизайна - украшения помещений воздушными шарами, а также создания из них различных композиций. Компания, которую возглавляет Нина Павловец, уже более шести лет успешно развивает это направление праздничного бизнеса и не испытывает недостатка в клиентах.

Директор компании признается, что до сих пор помнит тот простой шарик-собачку, с которого все началось, и свой первый насос.

- Сейчас я бы такой не купила, - отмечает предпринимательница.

И добавляет, что за годы работы в сфере аэродизайна она и ее команда учились у разных отечественных и зарубежных мастеров. Именно благодаря этому сегодня предприятие ежедневно получает заказы.

Конечно, шарики можно надуть и самостоятельно. Только когда видишь, что профессионалы с помощью нехитрых устройств могут превратить их в волшебные светящиеся сферы, создать из них сказочные композиции, хочется доверить дело им.

Очень популярны среди жителей областного центра и услуги фирм по проведению детских праздников, в арсенале которых персонажи мультфильмов, квесты, научное шоу и еще множество интересных вещей. Как сообщили на одном из таких предприятий, пятьсот и более праздников в год - это нормально.

Профессия - веселье

Во Владивостоке организация праздников считается делом прибыльным, и конкуренция на рынке довольно высокая. Однако этот вид бизнеса подвержен сезонным колебаниям.

- Лето и осень в нашем регионе - пора свадеб. Весь год есть запросы на проведение юбилеев взрослых людей и дней рождения детей, но летом заказы на детские праздники сокращаются. Зимой - почти застой по многим позициям, но работа все равно есть. Заказывать корпоративные торжества стали гораздо реже круглый год, по крайней мере, такой вывод я делаю по опыту нашей фирмы, - говорит специалист компании "Лиходей" Ирина Мялк.

Но в целом на отсутствие клиентов бизнес по организации праздников не жалуется. По статистике чаще всего люди не рискуют самостоятельно проводить свадьбы и обращаются в специализированные фирмы. Вообще, считается, что только треть свадеб обходится без профессионалов. В среднем за торжество на 50 гостей они берут 400-450 тысяч рублей. Это общая сумма. А гонорар агентства обычно составляет десять процентов бюджета мероприятия (включая затраты на ресторан и артистов).

Заказывать корпоративные торжества стали гораздо реже, но в целом на отсутствие клиентов бизнес по организации праздников не жалуется

На втором месте - детские праздники, спрос на организацию которых тоже высок. Видимо, взрослые в какой-то момент понимают, что уже не знают, как веселить взрослеющих отпрысков. Обычный прейскурант: 16 тысяч рублей за двухчасовое мероприятие для 12 человек, сюда же входят еда и услуги аниматора.

Далее следуют обращения от физических лиц и корпоративных клиентов на проведение разного рода торжеств. Чтобы создать новогоднее настроение, можно пригласить Деда Мороза со Снегурочкой - за семь тысяч рублей пара проведет программу на 40-60 минут.

- Только в начале пути мы за все брались сами, потом нашли симбиозный вариант: часть сотрудников наши, они обеспечивают сценарий и проведение, а артистов и специалистов, подготавливающих помещение для торжества, приглашаем со стороны, - говорит Ирина.

К слову, в случае привлечения к своей работе партнеров праздничное агентство получает процент за то, что обеспечивает их заказами.

"Веселый" бизнес не требует значительных "производственных фондов". В небольшом арендованном офисе, который используется для приема клиентов и оформления заказов, как правило, хватает места и для хранения костюмов, декораций и прочих атрибутов.

"Золотые" детки

В Хабаровске настолько много агентств по организации праздников, что иногда их представители ходят делать заказы друг к другу. Так коллеги часто обращаются в семейную творческую мастерскую Галины Мудряк, чтобы организовать праздник для своих детей.

- Сначала удивлялась, а сейчас я это воспринимаю как данность, - признается Галина Борисовна. - Вообще, в первую очередь заказывают праздники те, кто может себе это позволить. Люди среднего достатка и выше среднего.

Отметить детский праздник - недешевое удовольствие. Час работы ведущего на выезде обойдется в три тысячи рублей. Одна из 32 стандартных программ в мастерской - 12-15 тысяч, плюс дополнительные опции. Например, угощение гости приносят с собой. Если хотят увидеть фокусы или шоу мыльных пузырей, отдельно оплачивают работу приглашенных артистов. Можно написать и уникальный сценарий.

Благо у хозяйки фирмы режиссерское образование.

- При этом, как ни смешно, я за то, чтобы детский праздник был сакральным, семейным торжеством, - признается она. - И раз в год провожу семинар для родителей "Праздник своими руками".

Затрат у фирмы немало. Подготовка самой простой программы, включая пошив костюмов, стоит примерно 100 тысяч рублей. Аренда помещения в центре города - еще 100 тысяч, его содержание - около 16 тысяч. Плюс расходные материалы, уборка, стирка… Еще одна статья расходов - обучение.

- Два раза в год я езжу в Москву на семинары. Трачусь на дорогу, проживание в чужом городе, плачу 25-30 тысяч за сам курс, - рассказывает Галина Мудряк. - Но два года назад я стала спикером Международной школы ведущих, и теперь уже мне платят, чтобы я приехала на семинары.

За семь лет работы нехватки клиентов не было никогда. Вот и сейчас, в предновогодний период работы полно. Пока Дед Мороз и Снегурочка ездят по садикам, школам и квартирам, в мастерской проводят новогодние программы для детей от 1,5 до семи лет и, вплоть до 31 декабря, продолжают отмечать дни рождения.