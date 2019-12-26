На камчатке военные выследили "вражескую" подлодку с самолета

Экипажи противолодочных самолетов Ил-38Н отыскали и классифицировали подводную лодку условного противника, а после установили за ней слежение. Эта операция прошла в ходе учений Тихоокеанского флота на Камчатке.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ, для того, чтобы выследить вражескую подлодку, военные использовали радиолокационные и гидроакустические средства обнаружения. На тренировке было также отработано применение противолодочного оружия.

Экипажи Ил-38Н совершенствовали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании без наземных радиотехнических средств аэронавигации. Кроме того, во время учебно-тренировочных полетов провели разведку ледовой обстановки в интересах гражданского судоходства.