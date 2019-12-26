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26.12.2019 04:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Акватория черного краба

Текст: Дмитрий Лисицын (руководитель региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина")
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 293(8050)
Угольную промышленность экологически вредным производством сегодня делает в первую очередь организация хранения и перевалки угля в морских портах. На Дальнем Востоке твердое топливо повсеместно складируется на открытых площадках, а погрузка осуществляется с использованием открытых терминалов.

Поднимающаяся при этом в воздух угольная пыль оседает не только в порту. Она покрывает и соседние территории, на которых часто располагаются жилые дома, социальные и детские учреждения. В ветреную погоду облака пыли разносит на очень большие расстояния. Жители прилегающих к портам жилых районов сильно страдают от угольной пыли, которая проникает буквально везде, ложится черным слоем на поверхности, забивает дыхательные пути. Черным налетом покрываются посадки в садах и огородах.

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Попадая в водоемы, пыль разносится течением и оседает на дне, отравляя донные организмы.

По словам многих дайверов, вблизи портов, где ведется погрузка угля, морское дно черного цвета. Такую же окраску со временем приобретают и населяющие акваторию морские оби­татели. Рыбаки сообщали о выловленных в "запыленных" районах крабах, у которых даже мясо под панцирем было темным.

Несмотря на то что сама по себе угольная пыль химически вроде бы инертна, ее механическое воздействие очень тяжелое.

Эта проблема особенно актуальна для материковых дальневосточных портов - Находки, Посьета, Совгавани, Ванина. Жители этих портовых населенных пунктов уже давно ведут борьбу за свое право на менее пыльную жизнь.

В 2011-2012 годах, когда объемы перевалки угля в морских портах увеличились, выяснилось, что далеко не все из них для этого приспособлены. На Дальнем Востоке проблеме добавили остроты низкая влажность в зимние месяцы и сильные ветра. Плюс значительная часть угля поступает в порты по Транссибу в открытых вагонах, и по пути "черное золото" настолько высушивается сибирскими морозами, что пылит просто нещадно. Такие уникально неблагоприятные условия есть только здесь.

На Сахалине перевалка угля ведется в портах Невельск, Шахтерск, Бошняково, но по сравнению с гаванями Приморского и Хабаровского краев ее объемы не настолько велики. Да и перемещают твердое топливо перед погрузкой на суда на сравнительно небольшие расстояния. Тем не менее проблема угольной пыли обострилась и здесь.

Реальным решением проблемы пыления при перевалке угля является только строительство на территории портов полностью закрытых терминалов

Несколько лет отстаивают свое право на благоприятную окружающую среду жители портового города Невельска, некоторые районы которого чернели по мере нарастания объемов перевалки через морские ворота продукции ООО "Горняк-1". (Это предприятие имеет угольный склад в центре города.) В 2018 году недовольство невельчан вылилось в массовые акции протеста.
В декабре того же года в Невельске проведены исследования атмосферного воздуха на содержание пыли каменного угля, и выяснилось, что на улице, прилегающей к порту, среднесуточная концентрация этого загрязнителя превышает предельно допустимые уровни, создавая угрозу жизни и здоровью людей.

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по региону, проводивший проверку, составил протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности Невельского морского торгового порта. Суд также пришел к выводу о необходимости приостановить перевалку угля в порту.

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В марте 2019 года компания "Горняк" сообщила об установке почти 2700 квадратных метров пылезащитных экранов по периметру порта, а также о работах по пылеподавлению. Чтобы грязь не выносилась в город на колесах автомобилей, работает моечный пункт. Горняки организовали и бригаду, которая отмывает стены запыленных зданий и детские площадки.

Но уже давно доказано, что эти меры не решают проблему, а лишь снижают ее остроту. Реальным решением сложной ситуации является только строительство на территории порта полностью закрытого терминала перевалки угля. В таких сооружениях уголь абсолютно изолирован от окружающей среды, целиком закрыты и транспортеры. Во всем мире строительство таких терминалов стало общепринятым стандартом. Открытых угольных терминалов почти нигде не осталось. Даже новый терминал, который китайцы строят в Северной Корее для экспорта угля, тоже закрытый.

Только на Дальнем Востоке, где в силу природных и климатических особенностей необходимость в таких терминалах особенно остра, их нет.

В свое время приморские ученые и общественники смогли добиться внесения изменений в постановление "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае". И теперь строительство новых перегрузочных комплексов для пылящих навалочных грузов разрешено "только с использованием технологий, не допускающих прямого контакта груза с окружающей средой, исключающих вынос пыли во внешнюю среду". Но это мало что изменило, потому что деятельность уже существующих терминалов продолжается, и строить им замену пока никто не собирается.

Настораживает и тот факт, что, несмотря на заявления о строительстве в Приморском крае закрытых терминалов в бухте Суходол и порту Вера, оба сооружения по факту оказались открытыми.
По соглашению, которое было подписано между инициативной группой граждан Невельского района, мэрией и ООО "Горняк-1" в 2018 году, в течение трех лет, то есть до конца 2021 года, на территории порта должен быть построен крытый ангар. Но нет уверенности в том, что это полностью избавит город от черной пыли, равно как и в реализации этих обещаний.

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