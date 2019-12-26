В Приморье ребенок случайно застрелил свою четырехлетнюю сестру

В Дальнереченске мальчик случайно застрелил свою четырехлетнюю сестру, сообщает следственное управление СК РФ по Приморскому краю.

По предварительной информации, отец оставил оружие без присмотра. В отсутствии родителей малолетний ребенок взял ружье и выстрелил в девочку.

Орудие убийства изъято. Следствие даст оценку факту небрежного хранения огнестрельного оружия. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть первая статьи 109 УК РФ).

Как сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка по краю Ирина Медведева, мальчику окажут психологическую помощь. По словам омбудсмена, основная версия – неосторожное обращение с оружием. Медведева уточнила, что семья, в которой произошла трагедия, полная, в поле зрение органов опеки и полиции никогда не попадала. Сейчас представители аппарата занимаются подбором специалистов.