В принятой ровно десять лет назад Доктрине продовольственной безопасности РФ определены пороговые значения удельного веса отечественной продукции на внутреннем рынке. Так, например, доля российского мяса должна составлять не менее 85 процентов, молока - не менее 90, рыбной продукции - не менее 80, а картофеля - не менее 95 процентов. Как справляются с этой задачей на Дальнем Востоке, насколько обеспечивают себя продуктами питания регионы ДФО, разбирались корреспонденты "РГ".

На Дальнем Востоке увеличивается выпуск сельхозпродукции, в том числе овощей закрытого грунта, и наращивают мощности предприятия пищевой промышленности. Однако на ценниках это пока сказывается мало, хотя на них все чаще обозначен местный производитель. Фото: Татьяна Дмитракова

Неполная безопасность

На 2019-2021 годы в бюджете Чукотки заложено 4,3 миллиарда рублей на развитие оленеводства, птицеводства, овощеводства, рыболовства, пищевой перерабатывающей промышленности и сбора дикоросов.

Обеспечивать округ собственными силами решили после введения продовольственного эмбарго. Налегли на производство мяса, которое раньше доставляли из США. Альтернативой говядине и свинине служит оленина, которая считается деликатесом почти во всех регионах России. Но пока ее производители закрывают лишь около 50 процентов потребности 50-тысячного населения ЧАО.

Различные продукты из оленины - колбасы, сосиски - делают в том числе на анадырском пищекомбинате. Ежемесячно там перерабатывают четыре тонны мяса. В ход идет все - от головы до хвостов, так что отходов почти не остается.

Оленина входит в список социально значимых продуктов, производство которых субсидирует правительство региона. В Анадыре ее продают по 360 руб­лей за килограмм, а тушенку из нее - по 120 за банку при гораздо большей себестоимости. В этом же перечне - куриные окорочка, сливочное и растительное масло, мука, крупы, молоко, макароны, рыба, овощи, яблоки. Регион зависит от северного завоза, так что цены на эти продукты заоблачные.

- В ряде магазинов на социально значимые товары фиксированная цена. Килограмм картофеля или лука стоит 70 рублей, окорочков - 180. В то же время весной свежие картофель и морковь могут продавать по 450 рублей, помидоры и огурцы по 600-800, а арбузы и вовсе по 990 рублей за кило, - говорит житель Анадыря Павел Кошеленко.

И хотя в этом году в округе появилась крупная теплица площадью 1200 "квадратов", понятно, что потребность региона в овощах она не закроет. Предприниматели Макатровы выращивают здесь огурцы и зелень, в планах - кабачки и помидоры. Продукцию поставляют в анадырские школы, детсады и магазины. За год, по словам главы семейства, у которого есть и другие теплицы, производят около шести тонн.

В перспективе есть возможность частично закрыть потребность округа в яйцах: предприниматель из Певека открыл первую на Чукотке птицефабрику. Он уже завез кур, так что вскоре жители города смогут попробовать свежую продукцию.

Дождь смывает показатели

Приморский край - самый южный регион ДФО, но находится в зоне рискованного земледелия. И даже при этом условии, учитывая относительно благоприятный климат, обеспечить себя продуктами питания может. Более того, регион экспортирует сою и кукурузу. Так, экспорт продукции АПК (включая рыбу) в 2019 году должен составить 1,5 миллиарда долларов.

За пять лет реализации госпрограммы Приморского края "Развитие сельского хозяйства на 2013-2021 годы…" растет доля потребления продуктов питания собственного производства, но не по всем позициям. Например, в 2018-м местным молоком приморцы были обеспечены на 39,6 процента (в 2017-м - 21,1), мясом - 27,6 (44,8), яйцами - 58,5 (62,9), картофелем - 100 (149,1), хлебом - 28,5 процента (28,5), растительным маслом - 58,7 процента (в 2017-м - 83,1).

Пять лет назад доля сахалинской продукции в розничном товарообороте была девять процентов, к началу 2019 года - 16,5. Сегодня стоит задача - нарастить ее до 25 процентов

Частые в последние годы разрушительные ливни приводят к потери части урожая. Так, в прошлом году лишь чуть больше половины необходимых населению овощей было собственного производства. За два осенних месяца 2019-го регион подвергся воздействию четырех крупных тропических тайфунов, так что помощи в снабжении жителей продукцией растениеводства (картофелем, например) пришлось просить у соседей - в Хабаровском крае и Амурской области.

- На компенсацию ущерба из-за циклона из федерального бюджета было направлено 403,5 миллиона рублей. В том числе более 375 миллионов - по объектам растениеводства, на аквакультуру - 64,5 миллиона, личным подсобным хозяйства выплачено свыше пяти миллионов рублей, - говорит глава сельхоздепартамента Андрей Бронц.

Для развития производства аграрии Приморья получают субсидии на покупку техники, семян, льготные кредиты. В 2019 году на поддержку было предусмотрено более трех миллиардов рублей.

- Расширяется и перечень техники, которую можно оформить в лизинг, в том числе планируют поставки малогабаритной - удобной для фермеров. За счет краевого бюджета мы субсидируем первый взнос по договорам лизинга. Меняется график платежей таким образом, чтобы большую часть средств сельхозпредприятия могли выплачивать после сбора урожая, - обозначил губернатор края Олег Кожемяко.

Сахалин переходит на мясо

За счет собственного производства Сахалинская область, по данным регионального минсельхоза, может полностью удовлетворить потребности населения в картофеле, тепличных овощах и яйце, а также на 60 процентов - в овощах открытого грунта, почти на треть - в молоке и более чем на 22 процента - в мясе.

Если проследить аграрную динамику за три года, то можно отметить значительный рост производства мяса скота и птицы - с 6374,9 тонны в 2016 году до 12500 в 2018-м. Медленнее, но равномерно от года к году увеличивались надои молока (с 28546 до 34100 тонн) и выпуск яиц (с 132 миллионов до более чем 153 миллионов штук). Снизился за этот период лишь сбор картофеля (со 104600 до 67400 тонн) и овощей (с 43400 до 38500 тонн).

На финансирование программы "Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" в 2018 году выделено в общей сложности 2,3 миллиарда руб­лей (2,2 миллиарда - из областного, 70,6 миллионов - из федерального бюджетов). Большая часть этих средств направлена на развитие сельского хозяйства.

В прошлом году введены в эксплуатацию молочно-товарная ферма на 1000 голов основного стада и агрогородок усадебного типа на 50 дворов в селе Раздольное Корсаковского района. В хозяйство завезено около 400 нетелей из Венгрии и Голландии.

А в Невельске начали выращивать томаты и зеленные культуры в новом тепличном комплексе мощностью 1350 тонн овощей в год.

Позитивные перемены заметны в пищевой и перерабатывающей промышленности региона: предприятия за девять месяцев 2019 года отгрузили товаров на 4,8 миллиарда рублей. По информации министерства торговли и продовольствия области, в сравнении с аналогичным периодом 2018-го увеличилось производство мяса, сливочного масла, сыров, творога.

- Пищевая промышленность области сегодня находится на подъеме, - отметила министр торговли и продовольствия региона Инна Павленко.

Если несколько лет назад в розничном товарообороте сахалинская продукция занимала только девять процентов, то к началу 2019 года ее доля увеличилась до 16,5. Сегодня стоит задача - нарастить этот показатель до 25 процентов.