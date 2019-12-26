Неполная безопасность
На 2019-2021 годы в бюджете Чукотки заложено 4,3 миллиарда рублей на развитие оленеводства, птицеводства, овощеводства, рыболовства, пищевой перерабатывающей промышленности и сбора дикоросов.
Обеспечивать округ собственными силами решили после введения продовольственного эмбарго. Налегли на производство мяса, которое раньше доставляли из США. Альтернативой говядине и свинине служит оленина, которая считается деликатесом почти во всех регионах России. Но пока ее производители закрывают лишь около 50 процентов потребности 50-тысячного населения ЧАО.
Различные продукты из оленины - колбасы, сосиски - делают в том числе на анадырском пищекомбинате. Ежемесячно там перерабатывают четыре тонны мяса. В ход идет все - от головы до хвостов, так что отходов почти не остается.
Оленина входит в список социально значимых продуктов, производство которых субсидирует правительство региона. В Анадыре ее продают по 360 рублей за килограмм, а тушенку из нее - по 120 за банку при гораздо большей себестоимости. В этом же перечне - куриные окорочка, сливочное и растительное масло, мука, крупы, молоко, макароны, рыба, овощи, яблоки. Регион зависит от северного завоза, так что цены на эти продукты заоблачные.
- В ряде магазинов на социально значимые товары фиксированная цена. Килограмм картофеля или лука стоит 70 рублей, окорочков - 180. В то же время весной свежие картофель и морковь могут продавать по 450 рублей, помидоры и огурцы по 600-800, а арбузы и вовсе по 990 рублей за кило, - говорит житель Анадыря Павел Кошеленко.
И хотя в этом году в округе появилась крупная теплица площадью 1200 "квадратов", понятно, что потребность региона в овощах она не закроет. Предприниматели Макатровы выращивают здесь огурцы и зелень, в планах - кабачки и помидоры. Продукцию поставляют в анадырские школы, детсады и магазины. За год, по словам главы семейства, у которого есть и другие теплицы, производят около шести тонн.
В перспективе есть возможность частично закрыть потребность округа в яйцах: предприниматель из Певека открыл первую на Чукотке птицефабрику. Он уже завез кур, так что вскоре жители города смогут попробовать свежую продукцию.
Дождь смывает показатели
Приморский край - самый южный регион ДФО, но находится в зоне рискованного земледелия. И даже при этом условии, учитывая относительно благоприятный климат, обеспечить себя продуктами питания может. Более того, регион экспортирует сою и кукурузу. Так, экспорт продукции АПК (включая рыбу) в 2019 году должен составить 1,5 миллиарда долларов.
За пять лет реализации госпрограммы Приморского края "Развитие сельского хозяйства на 2013-2021 годы…" растет доля потребления продуктов питания собственного производства, но не по всем позициям. Например, в 2018-м местным молоком приморцы были обеспечены на 39,6 процента (в 2017-м - 21,1), мясом - 27,6 (44,8), яйцами - 58,5 (62,9), картофелем - 100 (149,1), хлебом - 28,5 процента (28,5), растительным маслом - 58,7 процента (в 2017-м - 83,1).
Частые в последние годы разрушительные ливни приводят к потери части урожая. Так, в прошлом году лишь чуть больше половины необходимых населению овощей было собственного производства. За два осенних месяца 2019-го регион подвергся воздействию четырех крупных тропических тайфунов, так что помощи в снабжении жителей продукцией растениеводства (картофелем, например) пришлось просить у соседей - в Хабаровском крае и Амурской области.
- На компенсацию ущерба из-за циклона из федерального бюджета было направлено 403,5 миллиона рублей. В том числе более 375 миллионов - по объектам растениеводства, на аквакультуру - 64,5 миллиона, личным подсобным хозяйства выплачено свыше пяти миллионов рублей, - говорит глава сельхоздепартамента Андрей Бронц.
Для развития производства аграрии Приморья получают субсидии на покупку техники, семян, льготные кредиты. В 2019 году на поддержку было предусмотрено более трех миллиардов рублей.
- Расширяется и перечень техники, которую можно оформить в лизинг, в том числе планируют поставки малогабаритной - удобной для фермеров. За счет краевого бюджета мы субсидируем первый взнос по договорам лизинга. Меняется график платежей таким образом, чтобы большую часть средств сельхозпредприятия могли выплачивать после сбора урожая, - обозначил губернатор края Олег Кожемяко.
Сахалин переходит на мясо
За счет собственного производства Сахалинская область, по данным регионального минсельхоза, может полностью удовлетворить потребности населения в картофеле, тепличных овощах и яйце, а также на 60 процентов - в овощах открытого грунта, почти на треть - в молоке и более чем на 22 процента - в мясе.
Если проследить аграрную динамику за три года, то можно отметить значительный рост производства мяса скота и птицы - с 6374,9 тонны в 2016 году до 12500 в 2018-м. Медленнее, но равномерно от года к году увеличивались надои молока (с 28546 до 34100 тонн) и выпуск яиц (с 132 миллионов до более чем 153 миллионов штук). Снизился за этот период лишь сбор картофеля (со 104600 до 67400 тонн) и овощей (с 43400 до 38500 тонн).
На финансирование программы "Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" в 2018 году выделено в общей сложности 2,3 миллиарда рублей (2,2 миллиарда - из областного, 70,6 миллионов - из федерального бюджетов). Большая часть этих средств направлена на развитие сельского хозяйства.
В прошлом году введены в эксплуатацию молочно-товарная ферма на 1000 голов основного стада и агрогородок усадебного типа на 50 дворов в селе Раздольное Корсаковского района. В хозяйство завезено около 400 нетелей из Венгрии и Голландии.
А в Невельске начали выращивать томаты и зеленные культуры в новом тепличном комплексе мощностью 1350 тонн овощей в год.
Позитивные перемены заметны в пищевой и перерабатывающей промышленности региона: предприятия за девять месяцев 2019 года отгрузили товаров на 4,8 миллиарда рублей. По информации министерства торговли и продовольствия области, в сравнении с аналогичным периодом 2018-го увеличилось производство мяса, сливочного масла, сыров, творога.
- Пищевая промышленность области сегодня находится на подъеме, - отметила министр торговли и продовольствия региона Инна Павленко.
Если несколько лет назад в розничном товарообороте сахалинская продукция занимала только девять процентов, то к началу 2019 года ее доля увеличилась до 16,5. Сегодня стоит задача - нарастить этот показатель до 25 процентов.