В России впервые начали производство соевого изолята

Производство соевого изолята первым в России решил начать один из резидентов ТОР "Белогорск". Теперь предприятие в Амурской области стало одним из наиболее конкурентоспособных в этой сфере.

"Эта продукция является верхним пределом переработки сои", - пояснил ТАСС гендиректор Александр Сарапкин.

Для создания нового цеха закупили 500 тонн оборудования. Большую часть - в Китае, отдельные единицы - в Италии. Общий объем инвестиций составил 2,4 миллиарда рублей, из них 1,76 миллиарда - средства фонда развития Дальнего Востока.

Отмечается, что пока цех эксплуатируют в опытно-промышленном режиме. Когда изолят пройдет лабораторную оценку качества, начнется его реализация. Продавать новый продукт планируют в первую очередь в страны АТР.

Справка "РГ"



Изолят - сухое вещество, в котором 92 процента - чистый белок. Соевый изолят в качестве замены животного белка можно использовать для производства мясной, кондитерской и молочной продукции.