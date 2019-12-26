Компания "Новогор-Прикамье", которая занимается водоснабжением и водоотведением, не оставляет в покое абонентов, не оплачивающих услуги вовремя.

Долг недобросовестных абонентов за воду на 1 декабря 2019 года - более 375 миллионов рублей. Фото: Архив "РГ"

Прежде чем обратиться в суд, коммунальщики используют все доступные методы работы с должниками. Нерадивым пермякам шлют смс-сообщения о необходимости своевременной оплаты, отправляют претензионные письма, предупреждающие о последствиях в случае неоплаты долга, таких как ограничение водоотведения или судебные иски, предлагают подписать графики реструктуризации задолженности.

К должникам, на которых не действуют досудебные методы, компания "Новогор-Прикамье" вынуждена применять крайние меры - взыскание долгов в судебном порядке и в ходе исполнительного производства. На сегодняшний день "Новогором" получены исполнительные документы на общую сумму задолженности более 130 миллионов рублей. Коммунальщики предъявляют их на исполнение по месту работы, в банки, пенсионный фонд, службу судебных приставов.

В середине декабря сотрудники отдела судебных приставов по Дзержинскому району совместно с представителями "Новогора" провели очередной рейд по квартирам должников. В ходе таких рейдов сотрудники ФССП описывают и арестовывают имущество должников, а информацию о долге отправляют в бюро кредитных историй. Должникам могут запретить выезд за границу, не выдать справки для получения субсидий, арестовать банковские счета.

Сегодня на прямых расчетах с компанией "Новогор-Прикамье" более 237 тысяч потребителей - физических лиц, причем 75 процентов - добросовестные плательщики. Дебиторская задолженность недобросовестных абонентов за услуги водоснабжения и водоотведения перед "Новогор-Прикамье" на 1 декабря 2019 года составила более 375 миллионов рублей, из них более 282 миллионов - просроченный долг. Среди неплательщиков есть и такие, кто не оплачивает коммунальные услуги водоснабжения и водоотведения, но планирует отдых за границей. Недобросовестным абонентам следует помнить, что перед выездом необходимо погасить задолженность. В период новогодних каникул это будет особенно актуально. В противном случае можно потерять время и вложенные в тур деньги, так как выехать за границу у должников не получится.

Также в канун Нового года, когда многие готовятся к празднику, самым неприятным сюрпризом может стать блокировка банковской карты по причине непогашенной задолженности.

Наличие любой просроченной задолженности ведет к дополнительным затратам самих должников: оплату госпошлины, пени при судебном взыскании, сбора в рамках исполнительного производства. Даже если уже доставлен судебный приказ, но вы решили расстаться с долгами, неприятных последствий еще можно избежать. Самым убедительным доводом для представителей закона станет наличие оплаченных квитанций.

В "Новогор-Прикамье" призывают не доводить дело до крайности и урегулировать вопрос задолженности в ходе переговоров: составить график платежей или полностью оплатить долг. Это позволит встретить новый 2020 год без старых долгов и с хорошим настроением.

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