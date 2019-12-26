Новости

Воронежский чиновник остался жив после покушения 12:20
Масштабные поставки Су-57 в войска начнутся в 2020 году 12:20
Муниципалитетам могут предоставить право определять архитектуру зданий 12:19
Лукашенко согласовал новых заместителей в министерства и ведомства 12:15
Красноярские ученые придумали как сделать коровье молоко дешевле 12:14
Под Воронежем взорвали автомобиль с главой района 11:56
Застройщикам, перешедшим на счета эскроу, выдали почти триллион рублей 11:53
В Петропавловске-Камчатском сильный ветер повредил зимний городок 11:47
В Симферополе силачи протащили состав весом более 1000 тонн 11:44
У гиперзвукового "Циркона" появится новая версия 11:36
В Башкирии следствие заинтересовалось травмой ребенка в школе 11:28
В Петербурге спустили на воду новую подлодку "Волхов" 11:25
При помощи государства 23 тысячи многодетных семей расплатятся за ипотеку 11:06
Новейшему кораблю Норвегии запретили выход в море 11:06
Антивозрастной крем привел женщину к тяжелой инвалидности 11:06
Кононов рассказал о позитивном влиянии Глушакова на "Спартак" 11:02
На Чернобыльской АЭС впервые после аварии установили новогоднюю елку 10:56
Биологи установили период начала эволюции танца 10:55
В Совфеде не увидели новизны в подготовке США кибервойны против РФ 10:46
Токсиколог назвал категорически не сочетающиеся с алкоголем лекарства 10:42
В Якутии после гибели людей на переправе начали проверку 10:41
Третий малый ракетный корабль с "Калибрами" заложили в Комсомольске 10:37
В Башкирии пенсионерку поселили в заброшенной школе 10:33
Задержанный за взятку и.о. прокурора Норильска арестован на два месяца 10:30
Напавшего на учительницу школьника заподозрили в покушении на убийство 10:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
Компания "Новогор-Прикамье", которая занимается водоснабжением и водоотведением, не оставляет в покое абонентов, не оплачивающих услуги вовремя.
Долг недобросовестных абонентов за воду на 1 декабря 2019 года - более 375 миллионов рублей. Фото: Архив "РГ" Долг недобросовестных абонентов за воду на 1 декабря 2019 года - более 375 миллионов рублей. Фото: Архив "РГ"
Долг недобросовестных абонентов за воду на 1 декабря 2019 года - более 375 миллионов рублей. Фото: Архив "РГ"

Прежде чем обратиться в суд, коммунальщики используют все доступные методы работы с должниками. Нерадивым пермякам шлют смс-сообщения о необходимости своевременной оплаты, отправляют претензионные письма, предупреждающие о последствиях в случае неоплаты долга, таких как ограничение водоотведения или судебные иски, предлагают подписать графики реструктуризации задолженности.

К должникам, на которых не действуют досудебные методы, компания "Новогор-Прикамье" вынуждена применять крайние меры - взыскание долгов в судебном порядке и в ходе исполнительного производства. На сегодняшний день "Новогором" получены исполнительные документы на общую сумму задолженности более 130 миллионов рублей. Коммунальщики предъявляют их на исполнение по месту работы, в банки, пенсионный фонд, службу судебных приставов.

В середине декабря сотрудники отдела судебных приставов по Дзержинскому району совместно с представителями "Новогора" провели очередной рейд по квартирам должников. В ходе таких рейдов сотрудники ФССП описывают и арестовывают имущество должников, а информацию о долге отправляют в бюро кредитных историй. Должникам могут запретить выезд за границу, не выдать справки для получения субсидий, арестовать банковские счета.

Сегодня на прямых расчетах с компанией "Новогор-Прикамье" более 237 тысяч потребителей - физических лиц, причем 75 процентов - добросовестные плательщики. Дебиторская задолженность недобросовестных абонентов за услуги водоснабжения и водоотведения перед "Новогор-Прикамье" на 1 декабря 2019 года составила более 375 миллионов рублей, из них более 282 миллионов - просроченный долг. Среди неплательщиков есть и такие, кто не оплачивает коммунальные услуги водоснабжения и водоотведения, но планирует отдых за границей. Недобросовестным абонентам следует помнить, что перед выездом необходимо погасить задолженность. В период новогодних каникул это будет особенно актуально. В противном случае можно потерять время и вложенные в тур деньги, так как выехать за границу у должников не получится.

Также в канун Нового года, когда многие готовятся к празднику, самым неприятным сюрпризом может стать блокировка банковской карты по причине непогашенной задолженности.

Наличие любой просроченной задолженности ведет к дополнительным затратам самих должников: оплату госпошлины, пени при судебном взыскании, сбора в рамках исполнительного производства. Даже если уже доставлен судебный приказ, но вы решили расстаться с долгами, неприятных последствий еще можно избежать. Самым убедительным доводом для представителей закона станет наличие оплаченных квитанций.

В "Новогор-Прикамье" призывают не доводить дело до крайности и урегулировать вопрос задолженности в ходе переговоров: составить график платежей или полностью оплатить долг. Это позволит встретить новый 2020 год без старых долгов и с хорошим настроением.

На правах рекламы

Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

Главное сегодня

Новак: Allseas еще может достроить "Северный поток-2"
Коммунальные услуги в 2020 году подорожают лишь один раз
Путин уволил пять генералов
WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией
Путин: Главная цель правительства - улучшение жизни граждан