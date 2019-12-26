Участник "Дом-2" из Саратова расплатился с долгами по алиментам

Участник телепроекта "Дом-2" Илья Яббаров погасил долг по алиментам своей дочери.

Как сообщила пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области, мужчина погасил задолженность, полностью расплатившись до Нового года.

Ранее ведомство сообщало, что участник телепроекта в течение длительного времени не выплачивал алименты несовершеннолетнему ребенку. Как уже рассказывала "РГ", в связи с тем, что Илью Яббарова не удалось найти по месту регистрации в Заводском районе Саратова, его объявляли в розыск. Кроме того, ему запретили выезд за границу, а также приостановили право на управление автомобилем. Также с заработной платы саратовца в принудительном порядке была взыскано 84 тысячи рублей.

После этого мужчина добровольно частями в течение 2019 года погасил оставшуюся задолженность.

- В телефонном разговоре с судебным приставом мужчина уточнил, что о своих долгах помнит и обязуется перечислять алименты без задержек, - информирует пресс-служба ведомства.