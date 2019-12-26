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26.12.2019 12:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Перми выпустили сувениры "Пермские кукусики"

Текст: Инесса Суворова (Пермь)
В Перми появились сувениры, посвященные писателям и поэтам, чьи судьбы оказались связанными с этим городом.
Фото: проект "Пермские кукусики" Фото: проект "Пермские кукусики"
Фото: проект "Пермские кукусики"

Чехов, Пастернак, Гайдар, Грин, Мамин-Сибиряк, Астафьев, Каверин, Осоргин, Давыдычев, Воробьёв и другие известные литераторы стали героями литературно-краеведческого проекта "Пермские кукусики".

Кто-то из знаменитостей родился в Перми, кто-то здесь жил и работал, кто-то путешествовал или проезжал через город. Инициаторами проекта стали участники арт-пространства "Дом Трубадура". По словам одного из них, Екатерины Лившиц, идея долго вынашивалась, складываясь из разных наших концептов, мероприятий и изданий.

Кое-что пермяки могли видеть на празднике "Пермь литературная", в краеведческом учебнике "Мой Пермский край. Литературные расследования - следствия ведут пермяки". А какие-то рисунки пока можно увидеть только в библиотеках края - в издании "Детство Люверс" Бориса Пастернака, иллюстрированное пермскими школьниками.

Фото: Олег Платонов/РГ
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- На это ушло без малого семь лет, - говорит она. - Некоторые проект называют литературным брендированием, а мы просто любим их всех, как филологи. А еще любим мифы, как фольклористы. Так что не ждите в сувенирах "памятников", скорее это будет игра в смыслы и образы.

В продаже уже появились "Чеплашки" - кружки с Каменским, Осоргиным, Пастернаком и Гайдаром, травяные чаи, варенье и мед, к примеру, чай "Три сестры, утешьтесь" или рябиновое варенье "Поцелуй Лары". В перспективе выпуск настольных игр с краеведческими сюжетами Пермского края и авторскими рисунками. И, конечно, книги местного издания под общим названием "Чё читаешь?"

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