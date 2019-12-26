В Самаре открылся центр поддержки предпринимателей

В Самаре открыли центр оказания услуг предпринимателям "Мой бизнес". Это уже четвертый центр в регионе, первые три были открыты в Тольятти, Отрадном и Сызрани благодаря реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

- Теперь любой предприниматель региона имеет возможность получить необходимую помощь по принципу "одного окна", - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - До конца 2022 года в регионе откроется еще десять таких офисов. Все они будут связаны единой CRM-системой, таким образом взаимодействие бизнеса и власти станет наиболее эффективным.

В центрах "Мой бизнес" можно оформить ИП, провести аудит компании, узнать о мерах господдержки, получить услуги маркетинга и продвижения на рынке, проконсультироваться по кредитованию, налогообложению, бухучёту, а также пройти обучение. Кроме того, сейчас у каждого жителя региона есть возможность получить необходимую консультацию онлайн, заполнив заявку на сайте mybiz63.ru.

Отметим, в рамках нацпроекта есть несколько федеральных программ, которые предусматривают различные меры поддержки бизнеса на всех этапах реализации проектов. Большое внимание государство уделяет именно начинающим предпринимателям. Власти Самарской области, в свою очередь, оказывают всестороннюю поддержку предпринимателям. Помимо центров оказания услуг предпринимателям "Мой бизнес" в регионе для представителей бизнеса работает центр поддержки экспорта, микрофинансовые организации, бизнес-инкубаторы, технопарки, венчурный и гарантийные фонды. В режиме "одного окна" услуги по сопровождению проектов оказывает специально созданное Агентство по привлечению инвестиций.

Уже есть заметные положительные результаты этой работы. Как ранее отмечал Дмитрий Богданов, одна из задач региона в рамках реализации нацпроекта - это увеличение численности занятых в сфере субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП), включая индивидуальный бизнес, до 535 тысяч человек к 2024 году. По данным единого реестра CМСП, в 2019 году этот показатель уже достиг 450 тысяч. Более того, Самарская область является лидером по этому показателю среди всех регионов Приволжского федерального округа.