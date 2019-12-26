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26.12.2019 16:06
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самаре открылся центр поддержки предпринимателей

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
В Самаре открыли центр оказания услуг предпринимателям "Мой бизнес". Это уже четвертый центр в регионе, первые три были открыты в Тольятти, Отрадном и Сызрани благодаря реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области

- Теперь любой предприниматель региона имеет возможность получить необходимую помощь по принципу "одного окна", - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - До конца 2022 года в регионе откроется еще десять таких офисов. Все они будут связаны единой CRM-системой, таким образом взаимодействие бизнеса и власти станет наиболее эффективным.

Фото: Георгий Субботин/ РГ
В Самарской области инвесторам предоставлены уникальные возможности

В центрах "Мой бизнес" можно оформить ИП, провести аудит компании, узнать о мерах господдержки, получить услуги маркетинга и продвижения на рынке, проконсультироваться по кредитованию, налогообложению, бухучёту, а также пройти обучение. Кроме того, сейчас у каждого жителя региона есть возможность получить необходимую консультацию онлайн, заполнив заявку на сайте mybiz63.ru.

Отметим, в рамках нацпроекта есть несколько федеральных программ, которые предусматривают различные меры поддержки бизнеса на всех этапах реализации проектов. Большое внимание государство уделяет именно начинающим предпринимателям. Власти Самарской области, в свою очередь, оказывают всестороннюю поддержку предпринимателям. Помимо центров оказания услуг предпринимателям "Мой бизнес" в регионе для представителей бизнеса работает центр поддержки экспорта, микрофинансовые организации, бизнес-инкубаторы, технопарки, венчурный и гарантийные фонды. В режиме "одного окна" услуги по сопровождению проектов оказывает специально созданное Агентство по привлечению инвестиций.

Уже есть заметные положительные результаты этой работы. Как ранее отмечал Дмитрий Богданов, одна из задач региона в рамках реализации нацпроекта - это увеличение численности занятых в сфере субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП), включая индивидуальный бизнес, до 535 тысяч человек к 2024 году. По данным единого реестра CМСП, в 2019 году этот показатель уже достиг 450 тысяч. Более того, Самарская область является лидером по этому показателю среди всех регионов Приволжского федерального округа.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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