В Уфе вынесен приговор полицейским, которые изнасиловали коллегу

В Уфе огласили приговор троим бывшим сотрудникам полиции - фигурантам громкого дела. Их признали виновными в групповом изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении своей 23-летней подчиненной.

В общей сложности подсудимым назначено 20 лет лишения свободы. Если приговор вступит в силу, следующие семь лет в колонии общего режима проведут 52-летний экс-начальник ОМВД по Уфимскому району и 51-летний экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому району, шесть лет - 35-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Обвинение настаивало на более строгом наказании - от восьми до девяти лет заключения.

Помимо этого, суд обязал экс-полицейских выплатить потерпевшей денежную компенсацию - три миллиона рублей.

Напомним, секс-скандал разразился в октябре 2018 года, когда дознаватель отдела МВД России по Уфимскому району обратилась в следком с заявлением о том, что она подверглась сексуальному насилию со стороны своих коллег в здании отдела полиции.

Подозреваемых арестовали, и какое-то время они провели в СИЗО. Через несколько месяцев меру пресечения заменили на домашний арест.

Обвиняемые в ходе следствия и суда вину в совершенных преступлениях не признали. Их адвокаты намерены обжаловать приговор. Адвокат потерпевшей сказала, что удовлетворена вынесенным решением.