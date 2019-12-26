В России подсчитали стоимость костюма для утренника в этом году

Дешевле всего на Новый год в этом году родителям для детского утренника обойдется костюм зайчика, такой костюм стоит не более 750 рублей. Дороже всего стоит костюм волка - почти 2 500 рублей, подсчитали эксперты сервиса Авито.

В среднем по стране стоимость детского новогоднего костюма составляет около 2 600 рублей, что на 55 процентов больше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Подорожание отмечено в девяти крупнейших городах. Первую тройку по увеличению цены за год заняли Тольятти (53 процента), Иркутск (30 процентов) и Москва (20 процентов). В 14 городах, наоборот, детские костюмы стали доступнее - средняя стоимость снизилась за год в диапазоне от одного процента в Ростове-на-Дону и до 26 процентов в Перми.

Дороже всего карнавальный костюм обойдется родителям в Москве (в среднем 2 900 рублей), а доступнее всего - в Ульяновске и Казани, где средняя стоимость не превышает 600 рублей: 580 рублей и 590 рублей соответственно.

В этом году в России большинство детей хотели быть на новогодних утренниках принцессами и пиратами: 12,3 процента и 11,1 процента от всего спроса соответственно пришлись на эти карнавальные наряды. Традиционные костюмы для утренников - снежинки и зайчика - оказались популярны у 9,3 процента и 6,2 процента детей соответственно.

Меньше всего в 2019 году дети выбирали костюмы супергероев, лисичек, мушкетеров, фей и индейцев: в совокупности эти наряды набрали всего 7,2 процента.