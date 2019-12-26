Промышленность Новосибирской области завершает год с положительной динамикой. Отрасль "выручили" отдельные добывающие и обрабатывающие производства. При этом большинство руководителей предприятий и экспертов позитивно оценивают перспективы, рассчитывая на программы модернизации и меры государственной поддержки.

По данным Новосибирскстата, за одиннадцать месяцев 2019 года индекс промышленного производства в регионе составил 102,1 процента к аналогичному периоду 2018-го (среднероссийский показатель - 102,4). Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг превысил 616 миллиардов рублей (105,4 процента относительно января-ноября 2018 года).

Драйвером по-прежнему остается сырьевой сектор. В частности, угледобыча за январь-ноябрь 2019 года выросла на 2,5 процента, прочих полезных ископаемых - на 61 процент. В обрабатывающей сфере за январь-ноябрь 2019 года индекс производства составил 101,9 процента, рост отмечен в четырнадцати из 23 видов производств. Среди них - выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий, кокса и нефтепродуктов, электрического оборудования, химических веществ, текстильных изделий, лекарственных средств и другие. Снижение объемов продемонстрировало производство напитков (до 87 процентов), одежды, резиновых, пластмассовых, бумажных изделий, мебели.

- В 2019 году наблюдался экономический рост, правда, не такой большой, как хотелось бы. Драйвером была добыча полезных ископаемых. Конкретно это группа "Сибирский антрацит" и ее предприятие "Разрез Восточный", показывающие устойчивую положительную динамику производства на протяжении нескольких лет. Развиваются "Элсиб", "Сиб-электропривод", предприятия энергетики, радиоэлектроники. Компания "Ангиолайн" открыла новую площадку для выпуска приборов, которые используются в сердечно-сосудистой медицине, - сообщил корреспонденту "РГ" министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

Он напомнил, что в 2016 году во всех субъектах федерации были утверждены планы мероприятий по содействию импорто-замещению. В Новосибирской области в него включено 45 проектов промпредприятий. В числе наиболее значимых - строительство производственного корпуса для расширения серийного выпуска электронно-оптических преобразователей третьего поколения (АО "Катод"), создание и развитие кластера микро-, нано- и биоэлектроники при участии ОАО "Российская электроника", разработка национальной платформы промышленной автоматизации и другие.

Десять предприятий Новосибирской области в этом году подали в минпромторг РФ заявки на участие в федеральной программе поддержки промышленного экспорта.

В регионе созданы территории особого экономического развития, инвестиционный совет при губернаторе принимает решения о господдержке перспективных проектов в виде налоговых преференций, субсидий. Общий объем инвестиций в 2018 году превысил 36 миллиардов рублей.

Приоритетной для Новосибирской области остается программа реиндустриализации экономики. На международном форуме "Технопром-2019" в нее включили новые проекты. Один из них - создание национального центра инжиниринга и испытаний катализаторов, разработанный совместно "СКТБ "Катализатор", Институтом катализа Сибирского отделения РАН и Новосибирским госуниверситетом. Его задача - повышение эффективности нефтеперерабатывающей отрасли России. Второй проект - создание промышленного кластера "Цифровая энергетика", который объединит ресурсы ряда предприятий и наладит выпуск цифрового оборудования для интеллектуальных систем учета и управления потреблением энергии. Разработки позволят открыть новое направление машиностроительной отрас-ли и упростить работу поставщиков электроэнергии.

Ранее в рамках программы реиндустриализации было утверждено девять флагманских проектов новосибирских предприятий. Их реализация, по данным пресс-службы областного правительства, позволила создать 500 высокотехнологичных рабочих мест, в несколько раз увеличить производственные и исследовательские мощности, выйти на новые объемы выпуска продукции и рынки сбыта. В их числе такие проекты как производство углеродных нанотрубок и наномодификаторов компанией OCSiAL, выпуск инновационных медицинских изделий для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (компания "Ангиолайн"), расширение производства телекоммуникационного оборудования (предприятие "Элтекс"), выпуск вакцины против гепатита А ("Вектор-Биальгам").

- Сейчас очевидным драйвером промышленного рос-та является микроэлектроника. Страны, уделяющие этой отрасли должное внимание, лидируют на мировых рынках. В Новосибирске для развития этого направления есть все условия - прежде всего наука. На это и нужно делать ставку. Безусловно, при наличии господдержки бизнес начнет охотнее участвовать в таких проектах - cложных, но обладающих потенциалом, чтобы стать отправной точкой для становления наукоемкой промышленности, - убежден генеральный директор АО "Экран - оптические системы" (ЭОС) Андрей Гугучкин.

В уходящем году ЭОС совместно с Институтом физики полупроводников СО РАН завершили один из этапов масштабного проекта по созданию промышленного производства полупроводниковых гетероструктур соединений A3B5 (необходимы в том числе для сотовых телефонов, телекоммуникационной техники). В России это первый подобный проект, совокупный объем инвестиций составил три миллиарда рублей.

Генеральный директор предприятия "Сибирское стекло" Павел Бобошик, говоря об итогах уходящего года, отметил подготовку к строительству в 2020-му новой стекловаренной печи мощностью 375 тонн стекломассы в сутки (в дальнейшем запланировано увеличить ее до 460 тонн).

По данным исследования Высшей школы экономики, в этом году процент сырья и материалов, закупаемых у отечественных производителей, вырос с 90 до

96 процентов. В несколько раз увеличилось число российских поставщиков. Это подтверждает и руководитель по взаимодействию с органами государственной власти по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку Coca-Cola в России Антон Калтыгин: "Мы все чаще привлекаем поставщиков из числа небольших и средних компаний. В Новосибирской области это поставщики таких материалов как гофрокартон, стрейч-пленка, преформы".

Компания "Обувь России" сделала ставку на открытие новых производственных линий, в том числе по выпуску специальной обуви. В числе перспективных направлений - производство обуви casual и outdoor, рабочей обуви, расширение ассортимента изделий из полимерных материалов.

Однако бизнес отмечает не только позитивные тенденции.

- В этом году появился ряд инициатив, коснувшихся нашей отрасли, - говорит управляющая по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям ООО "Пивоваренная компания "Балтика" в регионе Сибирь Анастасия Малетина. - Сейчас активно обсуждают запрет на продажу алкоголя в жилых домах. Это нас беспокоит. Практика показывает, что ужесточение регулирования никак не влияет на сам факт потреб-ления алкоголя, а вызывает обратный эффект - способствует формированию нелегального рынка.

В четвертом квартале 2019 года Новосибирскстат провел исследование деловой активности промышленных предприятий, результаты которого говорят, что 80,3 процента опрошенных руководителей организаций Новосибирской области признали сложившуюся экономическую ситуацию благоприятной и удовлетворительной (за аналогичный период 2018 года таких было 84,8 процента). Улучшения ситуации ожидают 17,4 процента респондентов.

На экономическую ситуацию в промпроизводстве, как и прежде, оказывает влияние ряд негативных факторов. Это высокий уровень налогообложения, недостаточный спрос на продукцию на внутреннем и внешнем рынках, нехватка финансовых средств, высокие процентные ставки по коммерческим кредитам, дефицит квалифицированных рабочих.

Тем не менее эксперты прогнозируют сохранение роста промпроизводства. Его обеспечат повышение уровня подготовки менеджеров, достаточный приток инвестиций, меры господдержки малого, среднего и крупного бизнеса, успешное внедрение программ импортозамещения и увеличения объемов экспорта.

Прямая речь

Александр Зырянов, директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области:

- Основным центром притяжения инвесторов в Новосибирской области остается Промышленно-логистический парк. Одна из ведущих мировых компаний - PepsiСo - построит здесь завод по производству снеков. Всего в ПЛП реализуют свои проекты двадцать резидентов. В этом году пришли три новых с общей суммой инвестиций в двадцать миллиардов рублей.