Красноярские ученые придумали как сделать коровье молоко дешевле

Ученые Красноярского научного центра СО РАН предложили добавлять в рацион коров хвойную муку. Такая добавка поддерживает здоровье животных, увеличивает надои и снижает себестоимость молока.

Как отмечается на сайте научного центра, в хвойной муке много минералов и витаминов, таких как В, С, К, и D. Среди других полезных веществ можно отметить каротин, фруктозу, глюкозу, пектин. Корм, содержащий хвойную муку, богат биологически активными веществами, которые регулируют обмен веществ и оказывают бактерицидное действие. По наблюдениям красноярских ученых-животноводов, такое питание нормализует работу кишечника и улучшает состав крови животного.

То есть хвойная мука вполне может заменить синтетические витаминные добавки, которые сегодня дают животным на фермах. К тому же она дешевле.

- Надои коров, в рацион которых входит хвойная мука, были выше, а содержание массовой доли жира увеличилось. Такое повышение продуктивности в экономическом расчете позволит снизить себестоимость одного литра молока на 2 рубля 20 копеек, а рентабельность надоев на 20%, - приводит пресс-служба КНЦ слова Евгения Иванова, кандидата сельскохозяйственных наук, старшего научного сотрудника НИИ животноводства Красноярского научного центра СО РАН.

Предложение сибиряков позволяет не только удешевить производство молока, но частично решить проблему с отходами лесозаготовки. В России ежегодно образуется более 21 миллиона тонн зеленых древесных отходов в том числе хвои. Они могут быть использованы для создания полезных кормовых добавок.