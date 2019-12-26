Новости

Воронежский чиновник остался жив после покушения 12:20
Масштабные поставки Су-57 в войска начнутся в 2020 году 12:20
Муниципалитетам могут предоставить право определять архитектуру зданий 12:19
Лукашенко согласовал новых заместителей в министерства и ведомства 12:15
Красноярские ученые придумали как сделать коровье молоко дешевле 12:14
Под Воронежем взорвали автомобиль с главой района 11:56
Застройщикам, перешедшим на счета эскроу, выдали почти триллион рублей 11:53
В Петропавловске-Камчатском сильный ветер повредил зимний городок 11:47
В Симферополе силачи протащили состав весом более 1000 тонн 11:44
У гиперзвукового "Циркона" появится новая версия 11:36
В Башкирии следствие заинтересовалось травмой ребенка в школе 11:28
В Петербурге спустили на воду новую подлодку "Волхов" 11:25
При помощи государства 23 тысячи многодетных семей расплатятся за ипотеку 11:06
Новейшему кораблю Норвегии запретили выход в море 11:06
Антивозрастной крем привел женщину к тяжелой инвалидности 11:06
Кононов рассказал о позитивном влиянии Глушакова на "Спартак" 11:02
На Чернобыльской АЭС впервые после аварии установили новогоднюю елку 10:56
Биологи установили период начала эволюции танца 10:55
В Совфеде не увидели новизны в подготовке США кибервойны против РФ 10:46
Токсиколог назвал категорически не сочетающиеся с алкоголем лекарства 10:42
В Якутии после гибели людей на переправе начали проверку 10:41
Третий малый ракетный корабль с "Калибрами" заложили в Комсомольске 10:37
В Башкирии пенсионерку поселили в заброшенной школе 10:33
Задержанный за взятку и.о. прокурора Норильска арестован на два месяца 10:30
Напавшего на учительницу школьника заподозрили в покушении на убийство 10:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
26.12.2019 12:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Красноярские ученые придумали как сделать коровье молоко дешевле

Текст: Екатерина Дементьева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые Красноярского научного центра СО РАН предложили добавлять в рацион коров хвойную муку. Такая добавка поддерживает здоровье животных, увеличивает надои и снижает себестоимость молока.

Фото: EurekAlert!
Впервые из искусственной клетки выведено живое существо

Как отмечается на сайте научного центра, в хвойной муке много минералов и витаминов, таких как В, С, К, и D. Среди других полезных веществ можно отметить каротин, фруктозу, глюкозу, пектин. Корм, содержащий хвойную муку, богат биологически активными веществами, которые регулируют обмен веществ и оказывают бактерицидное действие. По наблюдениям красноярских ученых-животноводов, такое питание нормализует работу кишечника и улучшает состав крови животного.

То есть хвойная мука вполне может заменить синтетические витаминные добавки, которые сегодня дают животным на фермах. К тому же она дешевле.

- Надои коров, в рацион которых входит хвойная мука, были выше, а содержание массовой доли жира увеличилось. Такое повышение продуктивности в экономическом расчете позволит снизить себестоимость одного литра молока на 2 рубля 20 копеек, а рентабельность надоев на 20%, - приводит пресс-служба КНЦ слова Евгения Иванова, кандидата сельскохозяйственных наук, старшего научного сотрудника НИИ животноводства Красноярского научного центра СО РАН.

Предложение сибиряков позволяет не только удешевить производство молока, но частично решить проблему с отходами лесозаготовки. В России ежегодно образуется более 21 миллиона тонн зеленых древесных отходов в том числе хвои. Они могут быть использованы для создания полезных кормовых добавок.

Общество Наука Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

Главное сегодня

Новак: Allseas еще может достроить "Северный поток-2"
Коммунальные услуги в 2020 году подорожают лишь один раз
Путин уволил пять генералов
WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией
Путин: Главная цель правительства - улучшение жизни граждан