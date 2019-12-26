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26.12.2019 13:30
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Лидеры сборной Самарин и Алиев неудачно откатали короткую программу на ЧР

Текст: Анна Козина
На чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске завершилась короткая программа среди одиночников.
Макар Игнатов выступает в короткой программе на чемпионате России. Фото: Александр Вильф/РИА Новости Макар Игнатов выступает в короткой программе на чемпионате России. Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Макар Игнатов выступает в короткой программе на чемпионате России. Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Лидерство захватил 19-летний Макар Игнатов, бронзовый призер российского этапа Гран-при. Ученик Евгения Рукавицына исполнил два четверных прыжка в короткой программе: сальхов в каскаде с тройным тулупом и одиночный четверной тулуп с помаркой. За свой прокат фигурист получил 88,88 балла.

Фото: РИА Новости
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В тройке лучших также оказались два юниора - 16-летний Андрей Мозалев (88,34 очка) и 17-летний Петр Гуменик (88,06).

Лидеры сборной России Александр Самарин и Дмитрий Алиев, которые пробились в Финал Гран-при этого сезона, неудачно откатали короткую программу. Алиев с 87,35 балла занимает четвертое место, Самарин с 80,68 очка располагается на восьмой позиции.

Алиев чисто исполнил каскад тройной лутц-тройной тулуп и четверной тулуп. А вот на тройном акселе у фигуриста получился недокрут, к тому же на приземлении он коснулся льда рукой.

Самарина сделал два четверных - лутц и флип, но в обоих случаях приземлился на две ноги и, как следствие, не смог исполнить каскад. Согласно правилам, второй сольный четверной прыжок ему не засчитали.

Спорт Фигурное катание Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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