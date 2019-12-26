Лидеры сборной Самарин и Алиев неудачно откатали короткую программу на ЧР

На чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске завершилась короткая программа среди одиночников.

Лидерство захватил 19-летний Макар Игнатов, бронзовый призер российского этапа Гран-при. Ученик Евгения Рукавицына исполнил два четверных прыжка в короткой программе: сальхов в каскаде с тройным тулупом и одиночный четверной тулуп с помаркой. За свой прокат фигурист получил 88,88 балла.

В тройке лучших также оказались два юниора - 16-летний Андрей Мозалев (88,34 очка) и 17-летний Петр Гуменик (88,06).

Лидеры сборной России Александр Самарин и Дмитрий Алиев, которые пробились в Финал Гран-при этого сезона, неудачно откатали короткую программу. Алиев с 87,35 балла занимает четвертое место, Самарин с 80,68 очка располагается на восьмой позиции.

Алиев чисто исполнил каскад тройной лутц-тройной тулуп и четверной тулуп. А вот на тройном акселе у фигуриста получился недокрут, к тому же на приземлении он коснулся льда рукой.

Самарина сделал два четверных - лутц и флип, но в обоих случаях приземлился на две ноги и, как следствие, не смог исполнить каскад. Согласно правилам, второй сольный четверной прыжок ему не засчитали.