Сибирский бизнесмен решил продать село вместе с его жителями

В Красноярском крае разгорелся скандал вокруг таежной деревни Васильевка, которую местный бизнесмен выставил... на продажу. Вместе с домами и их обитателями.

Жители Васильевки до сих пор никак не придут в себя после того, как увидели в соцсетях необычный лот. В нем глава одной из региональных строительных компаний предлагает желающим купить землю вместе с находящейся на ней деревней. Цена вопроса - двадцать миллионов рублей. В объявлении указано, что земля, на которой расположен населенный пункт, принадлежит компании "Сельский строительный комбинат", которое надумало расстаться с собственностью и предлагает ее любому желающему. "Васильевка находится в экологически чистой зоне, в красивейшем месте Идринского района, на берегу таежной реки. Отличное место для отдыха, охоты и рыбалки", - живописуются в объявлении тамошние красоты.

Если ситуацию не удастся урегу­лировать в досу­дебном порядке, интересы жителей будут отстаивать­ся в суде

"А как же мы? Нас тоже продадут, как крепостных?" - недоумевали жители деревни. Кто-то даже позвонил по указанному в объявлении номеру, представившись покупателем. На другом конце провода равнодушно ответили: "С людьми можете поступать по своему усмотрению".

- Надо признать, главе предприятия удалось возродить деревню, - говорит местная жительница Анна Мальцева. Здесь появились нефтебаза, гусиная ферма, животноводческий комплекс, хорошие дороги, предприятие построило в Васильевке двухквартирные благоустроенные дома. Много лет мы жили хорошо, но в последнее время работы в селе снова не стало. А теперь еще и это объявление...

В то же время местные власти уверяют, что ничего страшного не произошло, ситуация под контролем.

- Да, есть бизнесмен, за которым в пользование был закреплен земельный участок, однако вся инфраструктура - дороги, сети и так далее -находится в собственности муниципалитета, - уверяет председатель Идринского районного Совета депутатов Анатолий Букатов. Что касается объявления, то оно было написано в столь причудливой форме исключительно для привлечения внимания к комбинату.

Так ли это? 80-летний руководитель "ССК" от любых комментариев по этой теме наотрез отказывается.

Между тем этой историей заинтересовались в Законодательном собрании Красноярского края. "В ближайшее время ситуацию с документами на землю проанализируем с правовой точки зрения. К сожалению, у большинства жителей право собственности не оформлено должным образом. Однако предприниматель вряд ли волен распоряжаться этой землей так свободно. На мой взгляд, здесь как минимум есть злоупотребление своими правами. Если ситуацию не удастся урегулировать в досудебном порядке, интересы жителей будут отстаиваться в суде", - подчеркнул депутат Законодательного собрания края Виталий Дроздов.

Парламентарии уже направили на имя краевого прокурора обращение с просьбой провести проверку случившегося на предмет соответствия требованиям Земельного кодекса РФ и других нормативно-правовых актов в области земельных и имущественных отношений.

Проверить факты по Васильевке намерены и сотрудники Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия - соответствующее распоряжение им отдал Александр Бастрыкин.