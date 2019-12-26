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26.12.2019 17:38
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Синицина и Кацалапов лидируют на чемпионате России в танцах на льду

Текст: Анна Козина
Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают первое место после исполнения ритм-танца на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Синицина и Кацалапов получили за свой прокат 88,43 балла, что является их лучшим результатом в сезоне, по ходу которого ни выиграли два "золота" на этапах Гран-при в китайском Чунцине и Москве и стали шестыми в финале серии в начале декабря.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Александра Степанова и Иван Букин набрали 87,13, уступив лидерам всего 1,3 балла.

Тройку сильнейших замкнули Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (77,38 балла).

Судьба медалей решится завтра, когда фигуристы представят произвольный танец. Отметим, что Синицина и Кацалапов учли ошибки, допущенные в финале Гран-при, и изменили в произвольном танце несколько элементов. Они нацелены на то, чтобы защитить прошлогодний титул чемпионов страны, а также побороться за награды на чемпионатах Европы и мира. На ЧМ-2019 они завоевали серебряные медали.

- Рады получить такие оценки. Но прокат в некоторых моментах был не совсем чистый. Не было, как мы говорим, состояния "полного разрыва", какие-то вещи хотелось переделать. Если бы не ошибка на твиззле, то в целом хорошо, - приводит слова Никиты Кацалапова пресс-служба Федерации фигурного катания России. - Мы пересмотрели с Викой наш прокат, видно было, что я старался контролировать себя. Но нужно выходить на старт еще более хладнокровным. Результаты финала Гран-при стали поводом конструктивно разобраться, что произошло в Турине. Мы постарались улучшить то, на чем потеряли там огромное количество баллов. Времени на восстановление после финала Гран-при не было, сразу переключились на подготовку к Красноярску. Чемпионат России - это один из самых трудных стартов сезона.

Спорт Фигурное катание Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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