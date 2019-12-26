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26.12.2019 08:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Зря старались

Судебное решение о запрете золотодобычи по иску алтайских экологов осталось в силе
Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 293(8051)
Судебная коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда рассмотрела апелляционную жалобу ООО "Ануй" на решение о запрете золотодобычи на реке Ануй в Солонешенском районе, принятое Центральным судом Барнаула по иску общественной организации "Экологический актив". Решение оставлено в силе.

"РГ" трижды поднимала тему грубых нарушений природоохранного законодательства со стороны старателей (в выпусках "Экономики Сибири" от 9 августа и 18 октября 2018 года, от 8 августа 2019 года).

Последний раз мы сообщали о том, что золотодобытчики после запрета на проведение работ в долине Ануя намерены обжаловать судебное решение. Теперь, когда краевой суд оставил жалобу недропользователя без удовлетворения, а принятое в защиту экологических прав граждан решение - без изменения, требование о прекращении деятельности по добыче россыпного золота на реке Ануй в Солонешенском районе Алтайского края вступило в законную силу. По решению суда, золотодобывающая компания обязана восстановить нарушенные земли за свой счет.

Фото: Алексей Грибков
На Алтае запретили добывать золото в долине реки Ануй

- Мы считаем вынесенное судебное решение справедливым и отвечающим интересам общества и государства, - заявил координатор группы общественного экологического мониторинга Общероссийского народного фронта в Алтайском крае Алексей Грибков. - В этой ситуации удивляет позиция природоохранных органов. На протяжении всего времени, пока длились судебные тяжбы, Росприроднадзор "не видел" никаких нарушений. Более того, уже после принятия решения Центральным районным судом Барнаула ООО "Ануй" получило разрешение добывать растения, занесенные в Красную книгу России. Этот документ золотодобытчики представили при рассмотрении апелляционной жалобы. Между тем в течение всего судебного процесса в первой инстанции золотопромышленники доказывали: никаких редких растений на территории их деятельности нет. И помогали им в этом отдельные ученые, явно не обремененные такими понятиями как совесть и профессиональный долг.

Экологи намерены взять на контроль и добиваться полного исполнения вступившего в силу судебного решения. Кроме того, они обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой дать оценку действиям Росприроднадзора.

Общество Экология Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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