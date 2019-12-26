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26.12.2019 18:37
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Тарасова и Морозов превзошли мировой рекорд на чемпионате России

Текст: Анна Козина
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов возглавили турнирную таблицу после исполнения короткой программы на чемпионате России в Красноярске.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Тарасова и Морозов безошибочно исполнили "Болеро" и набрали 83,91 балла, превзойдя мировой рекорд, который был установлен китайской парой Суй Вэньцзин - Хань Цун на этапе Гран-при в Саппоро (81,27 балла) в ноябре. Однако результат россиян не будет ратифицирован, так как национальное первенство проходит не под эгидой Международного союза конькобежцев (ИСУ). Так что пока вернуть себе это достижение не получилось. На чемпионате мира в марте 2019 года наша пара набрала 81,21 балла.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Теме не менее для Тарасовой и Морозова, которые с этого сезона тренируются в Америке под руководством Марины Зуевой, это очень мотивирующий промежуточный итог. Напомним, что они не очень успешно начали сезон, не попав в финал Гран-при.

На двух этапах серии лидеров сборной, призеров чемпионатов мира обходили более молодые Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Но на ЧР питерские фигуристы уступили более опытным соперникам. Они идут вторыми, набрав 80,39 балла, что является для них лучшим результатом сезона.

Тройку лидеров замкнули Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (76,13 балла).

Спорт Фигурное катание Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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