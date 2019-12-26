В Алтайском филиале СГК подвели итоги года

Когда нынешней весной Алтайский филиал Сибирской генерирующей компании (СГК) начал масштабный ремонт теплосетей в краевом центре, многие барнаульцы по опыту прошлых лет приготовились к тому, что до конца осени придется "прыгать неуклюже по грязи и лужам". Но в итоге создавалось впечатление, что ремонтные работы идут параллельно обыденной жизни города. Если и возникали неудобства, то они были вполне терпимыми и не столь длительными, как раньше.

Автор этих строк в июле побывал на двух ремонтных участках и смог лично убедиться, насколько основательно был организован процесс. И если на Водопроводной улице особенно приятно было следить за мастерской работой сварщика, то на проспекте Ленина, где велась замена магистрального трубопровода, впечатлили масштаб происходящего, отсутствие суеты и толкотни.

Напомним, что 3 августа 2019 года глава правительства России подписал распоряжение № 1735-р о переходе Барнаула в ценовую зону теплоснабжения. На днях - после завершения так называемого переходного периода - между правительством края, администрацией Барнаула и СГК был подписан соответствующий договор.

- Для нас это главное событие уходящего года, - подчеркивает заместитель генерального директора, директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов. - Барнаул стал первой столицей субъекта РФ, получившей статус города с ценовой зоной теплоснабжения. Напомню: все это делается для привлечения необходимых инвестиций в систему теплоснабжения и создания условий для их возврата, что позволяет в плановом порядке заниматься модернизацией и реконструкцией теплового комплекса муниципалитета. По нашему пути сейчас идут другие города, в частности, Ульяновск. В том же направлении ведется работа в Красноярске. Как известно, первым городом, включенным в ценовую зону теплоснабжения, стал Рубцовск. Ее наличие дает потребителям четкое и ясное представление об уровне стоимости тепловой энергии сразу на десять лет вперед, исчезают скачки и шараханья в установлении тарифов. Теперь мы будем стремиться к тому, чтобы переломить ситуацию, при которой аварийность в системе теплоснабжения неуклонно растет. Мгновенно этого не произойдет, но через два-три года появятся первые результаты того, что мы уже начали делать в нынешнем году.

Действительно, в Алтайском филиале СГК не стали ждать окончания переходного периода и начали ремонт в конце весны. Ведь, по данным компании, шестьдесят процентов теплосетевой инфраструктуры Барнаула уже эксплуатируются сверх нормативного срока в тридцать лет, причем износ оборудования тепловых пунктов достиг 98 процентов, а число повреждений на тепловых сетях угрожающе растет. Сделано было немало.

- Мы впервые приблизились к нормативному значению перекладки сетей в три процента за год, раньше и до одного не дотягивали, - отмечает директор Барнаульской теплосетевой компании Александр Гросс. - Работы вели в межотопительный период - с мая по сентябрь. Ремонт выполнен на пятидесяти участках с наибольшим износом трубопроводов (это порядка 30 километров). Также завершено строительство тепловой сети длиной 7,7 километра от ТЭЦ-3 до поселка Южный, чтобы подключить его к контуру станции, и сделано это будет в ближайшее время - котельной поселка, построенной в 1960 году, предстоит консервация. В целом затраты на реализацию инвестиционных и ремонтных программ составили 1,2 миллиарда рублей - в сравнении с прошлым годом финансовые вложения выросли в четыре раза (за последние двадцать лет такого финансирования в сетевом хозяйстве Барнаула не было). К работам были привлечены сразу одиннадцать подрядных организаций, к каждой из которых предъявляли высокие требования по части персонала, техники и опыта выполнения аналогичных работ.

В краевом центре такого количества квалифицированных подрядчиков нет - к работам дополнительно привлекли компании из Красноярска и Новокузнецка. По мнению Игоря Лузанова, такой шаг себя оправдал. Уже есть ясное понимание, каким для краевого центра будет наступающий год.

- В Барнауле продолжится реализация инвестиционного проекта в рамках альтернативной котельной, - сообщил Игорь Викторович. - В планах на 2020 год - сохранить объемы 2019-го как в денежном выражении, так и в физическом.

Будет затрачено 1,2 миллиарда рублей. Мы рассчитываем, что удастся отремонтировать 58 участков магистральных, внутриквартальных и циркуляционных сетей. Также в наших планах замена 30 километров теплосетей разного диаметра. Сейчас полным ходом идет разработка проектов. В общей сложности СГК в новом году планирует заменить в краевом центре 6,5 километра магистральных теплосетей (на 22 участках), 9,2 километра внутриквартальных (31 участок) и 4,7 километра линий циркуляции ГВС (шесть участков).

В СГК подчеркивают: как и в этом году, ремонтные работы в Барнауле будут обязательно синхронизированы с графиками коммунальных служб и дорожников.

- Одна из главных задач при таких больших объемах - минимизировать неудобства для жителей. И, разумеется, необходимо качественно выполнить намеченные работы, - подчеркнул Игорь Лузанов.

Крупными событиями уходящего года для Алтайского филиала СГК стали аттестация турбогенераторов на Бийской ТЭЦ (мощность станции выросла на десять мегаватт и составляет теперь 520 мегаватт) и ТЭЦ-2 в Барнауле (плюс 25 мегаватт к имеющимся 275). В Рубцовске близка к завершению реализация проекта электротехнической регенерации - закончены комплексные испытания турбины на шесть мегаватт, смонтированной для повышения эффективности работы ЮТС и системы теплоснабжения города в целом. На Бийской ТЭЦ проведена реконструкция электрофильтра котла № 14, который теперь отвечает всем современным требованиям по золоулавливанию. В конце декабря в систему Алтайского филиала СГК было интегрировано барнаульское МУП "Энергетик" (35 котельных и почти 200 километров теплосетей). В целом планы ремонта на станциях и теплосетях выполнены.

- Отдельно можно выделить выдачу Рубцовску паспорта готовности к прохождению отопительного сезона, - отметил Игорь Лузанов. - Это своего рода историческое событие. Когда раньше Рубцовск получал этот паспорт, никто уже не помнит. Чтобы получить его в Ростехнадзоре сотрудникам СГК понадобилось два года напряженной работы.

Справка



Общая сумма средств, выделенных на реализацию ремонтной и инвестиционной программ в осенне-зимний период 2019-2020 годов на генерирующих и теплотранспортных предприятиях Алтайского филиала СГК в Барнауле, Бийске и Рубцовске составила 4,8 миллиарда рублей - на 43 процента больше, чем в 2018-м.