В Кемерове ищут трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине

В Кузбассе разыскивают малолетнюю девочку, которую мать оставила на трассе в беспомощном состоянии.

Сообщение о том, что 36-летняя женщина с дочкой исчезли в неизвестном направлении, поступило в правоохранительные органы. Для всестороннего изучения обстоятельств произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Как выяснилось, женщина с малышкой уехала из областного центра на автомобиле. Через несколько часов полицейские остановили машину на автодороге Кемерово-Томск, однако ребенка там уже не было.

Девочку полицейские и следователи ищут до сих пор при помощи волонтеров. Отслеживается весь маршрут передвижения, проводятся допросы очевидцев, а также поиск водителей с видеорегистраторами, проезжавших по трассе в определенное время. При осмотре квартиры фигурантов изъяли детские вещи.

- Отца девочки уже допросили, а ее мать задержана. Женщина сообщила следователям: дочку она оставила на обочине дороги после того, как та поперхнулась и умерла, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК по региону Надежда Ананьева. - В ближайшее время подозреваемую поместят в лечебное учреждение, чтобы определить ее психическое состояние. По предварительным данным, семья на учете в профилактических органах не состояла.