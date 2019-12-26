В Кемерове прошел самый массовый в России парад Дедов Морозов

1279 Дедов Морозов прошли парадной колонной по центральным улицам Кемерова, установив рекорд России.

По данным администрации Кемеровской области, грандиозное шествие во главе с Дедом Морозом из Великого Устюга стартовало в половине пятого вечера от западной трибуны стадиона "Химик". И проследовало по улицам Ноградской, Кирова и Советскому проспекту к площади Советов.

Шествие с участием столь впечатляющего количества зимних волшебников в полной "дедовской" амуниции войдет в Книгу рекордов России. Об этом сообщила эксперт Юлия Пронина, которая и зафиксировала рекорд, вручив руководству области подтверждающий сертификат. В свою очередь, главный российский Дед Мороз, уточнив, что похолодание в Кузбасс пришло вместе с ним, признался: приятно удивляет благожелательная и теплая атмосфера вокруг.

Продолжилась большая новогодняя акция под названием "В Новый год вместе" на площади Советов - праздничной программой "Вместе встретим Новый год!". В ней принял участие олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, выступивший с воспитанниками местной школы фигурного катания.

А после кемеровчане и гости города увидели шоу кузбасского Деда Мороза и команды его помощников, сыграли в хоккей на валенках, поучаствовали во флешмобе "Расскажи стишок", устроили массовые катания на коньках и угостились горячим чаем и кашей от полевой кухни.