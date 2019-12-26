В Красноярске предложили наградить танцоров "самой грустной вечеринки"

Депутат горсовета Красноярска Роман Крастелев предложил городским властям наградить участников "самой грустной вечеринки". Речь идет о выступлении аниматоров каждый вечер с 18 до 22 часов в парке Универсиады на острове Татышев в Красноярске. Судя по видео местного жителя, которое распространилось по соцсетям, красноярцы не торопятся на шоу - актерам приходится танцевать на морозе практически без зрителей.

Народный избранник считает, что аниматоры, выступающие в костюме слоника, собаки и свиньи, заслуживают поощрения "за большой вклад в развитие культурного кода и спортивного образа города Красноярска, а также за искреннюю любовь к профессии".

Таким необычным образом депутат привлек внимание городской общественности к растрате бюджетных средств на странные мероприятия.

На своей странице в соцсети он выложил бланк депутатского запроса в МАУ Красноярска "Центр реализации социальных проектов" о количестве средств, израсходованных на фан-мероприятие в парке Универсиаде на острове Татышев. В последнем абзаце запроса он предлагает наградить актеров.

Напомним, мем "самая грустная вечеринка" распространился по соцсетям после видео из красноярского парка, на котором видно, что перед ярко освещенной сценой с танцорами зрителей нет.