В Красноярске стартовал важнейший турнир для фигуристов - чемпионат России. По его итогам сформируют состав сборной на чемпионаты Европы и мира.

Самая жесткая битва за места в команде развернется в женском одиночном катании. Точнее, эта борьба уже началась на этапах и в финале Гран-при, который выиграла 16-летняя Алена Косторная, прямо по ходу сезона вставившая в программы сразу три акселя в 3,5 оборота. Две другие ученицы Этери Тутберидзе, Анна Щербакова и Александра Трусова, которые постоянно идут на риск, добавляют в свои прокаты все более сложные четвертные прыжки, не боясь падений, тоже поднялись на пьедестал. Олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла последнее шестое место.

На чемпионате России ждали продолжения соперничества юных и прыгучих фигуристок с опытными и женственными Загитовой, а также Евгенией Медведевой и Елизаветой Туктамышевой. Однако эту суперкомбинацию "три на три" разрушила Алина, объявив о том, что приостанавливает карьеру. Она будет продолжать тренироваться, выступать в шоу, но соревноваться в текущем сезоне больше не собирается.

Впрочем, конкурс пять человек на три места - тоже не самый простой расклад. Фавориткой в Красноярск приехала Алена Косторная, хотя накануне соревнований ходили слухи и о ее снятии с турнира. Выразительность, сумасшедший по красоте и полету тройной аксель, два мировых рекорда - серьезные аргументы.

Козырь Медведевой, которая не владеет элементами ультра-си, чистые и проникновенные прокаты, которые высоко оценивают судьи. У Туктамышевой в арсенале есть достаточно стабильный аксель. Вдобавок она разучила четверной тулуп и уже делала его в каскаде с тройным на тренировках. Такой набор дает ей хорошие шансы конкурировать с "квадистками" Трусовой и Щербаковой. Саша заявила на произвольную программу пять четверных (флип, сальхов, лутц и два тулупа), Аня - три (два лутца и флип). Кроме того, Трусова снова попробует сделать в короткой тройной аксель. В финале Гран-при без падений не обошлось. Так что вопрос стабильного и чистого исполнения запланированного контента сыграет не последнюю роль для каждой из участниц чемпионата России.

Где будем смотреть

27 декабря, пятница, Первый

15.25 * Женщины. Короткая программа.

28 декабря, суббота, Первый

15.25 Женщины. Произвольная программа.

* - время московское, трансляции прямые