В Дагестане научились ставить на ноги пациентов с серьезными проблемами суставов, не прибегая к операции. Речь идет об уникальных инъекциях, включающих ресурсы самого организма.

Как сообщили "РГ" в министерстве здравоохранения республики, ноу-хау освоили в Республиканском центре травматологии и ортопедии. Первой больной, которой применили новейшую методику, стала 57-летняя жительница Махачкалы. Она подвернула ногу и повредила коленный сустав. Но к докторам обратилась, когда боли стали невыносимыми.

По словам медиков, это именно тот случай, когда медикаментозное лечение малоэффективно. При этом эндопротезирование делать еще рано. Дагестанские специалисты решили применить новую методику, чтобы облегчить состояние пациентки.

Техника такая: через инъекцию в поврежденные участки вводят уникальный материал, состоящий из плазмы и жира самого больного. Плазму получают в специальной центрифуге из его крови. Затем совмещают с жировыми клетками и через небольшой прокол вводят в поврежденный сустав.

Как говорят специалисты, данная методика продлевает жизнь суставов, а использование жировых клеток позволяет ускорить процесс регенерации. Также среди преимуществ - быстрое и полное восстановление работоспособности. Уникальную технологию в Дагестане применили впервые. Но теперь планируют ввести на регулярной основе.

- Уже через неделю пациентка сможет выписаться домой. Пока мы за ней наблюдаем. Но результат уже налицо. Вернее на ногу, - доволен заведующий отделением травматологии и ортопедии N 5 Артур Курбанов.

В самом отделении - 40 коек. Здесь успешно проводятся высокотехнологичные операции по эндопротезированию тазобедренных суставов, деформациям конечностей, заболеваниям костно-мышечной системы, активно применяются артроскопические методы лечения патологии коленных суставов.