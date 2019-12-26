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26.12.2019 19:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Поставить на ноги

Лечить суставы без операции
Текст: Елена Мелихова
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8052)
В Дагестане научились ставить на ноги пациентов с серьезными проблемами суставов, не прибегая к операции. Речь идет об уникальных инъекциях, включающих ресурсы самого организма.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщили "РГ" в министерстве здравоохранения республики, ноу-хау освоили в Республиканском центре травматологии и ортопедии. Первой больной, которой применили новейшую методику, стала 57-летняя жительница Махачкалы. Она подвернула ногу и повредила коленный сустав. Но к докторам обратилась, когда боли стали невыносимыми.

Фото: РИА Новости
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По словам медиков, это именно тот случай, когда медикаментозное лечение малоэффективно. При этом эндопротезирование делать еще рано. Дагестанские специалисты решили применить новую методику, чтобы облегчить состояние пациентки.

Техника такая: через инъекцию в поврежденные участки вводят уникальный материал, состоящий из плазмы и жира самого больного. Плазму получают в специальной центрифуге из его крови. Затем совмещают с жировыми клетками и через небольшой прокол вводят в поврежденный сустав.

Как говорят специалисты, данная методика продлевает жизнь суставов, а использование жировых клеток позволяет ускорить процесс регенерации. Также среди преимуществ - быстрое и полное восстановление работоспособности. Уникальную технологию в Дагестане применили впервые. Но теперь планируют ввести на регулярной основе.

- Уже через неделю пациентка сможет выписаться домой. Пока мы за ней наблюдаем. Но результат уже налицо. Вернее на ногу, - доволен заведующий отделением травматологии и ортопедии N 5 Артур Курбанов.

В самом отделении - 40 коек. Здесь успешно проводятся высокотехнологичные операции по эндопротезированию тазобедренных суставов, деформациям конечностей, заболеваниям костно-мышечной системы, активно применяются артроскопические методы лечения патологии коленных суставов.

Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

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