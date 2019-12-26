В Осетии членов банды задержали за сбыт оружия и фальшивых денег

В Северной Осетии полицией и ФСБ задержаны участники организованной межрегиональной этнической группы, которые подозреваются в сбыте огнестрельного оружия, боеприпасов, металлической ртути, а также поддельных рублей и долларов США. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими были получены сведения о соучастниках криминальной группировки, а также каналах сбыта поддельных денежных знаков номиналом в пять тысяч рублей и 100-долларовых банкнот США, - сообщили в пресс-службе МВД России. - По имеющейся информации, организованную группу создала жительница РСО-Алания из числа своих знакомых. Все руководство и контроль над ее деятельностью женщина взяла на себя.

Как добавили в ведомстве, предполагаемый лидер группировки и пятеро активных ее членов были задержаны во время сбыта фальшивых денег на сумму один миллион рублей, 140 граммов металлической ртути, а также автомата Калашникова и двух пистолетов.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Изготовление и сбыт поддельных денег", "Незаконный сбыт оружия" и "Незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ".

В отношении пяти фигурантов дел судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО и домашний арест (для некоторых из подозреваемых). Еще с одного участника группы взята подписка о невыезде. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего инцидента.