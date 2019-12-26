Калининградец повесил щенка на дереве, не найдя ему хозяев

В Калининградской области полицейские нашли живодера, который повесил собаку на дереве. Возбуждено уголовное дело.

ЧП произошло в городе Пионерский, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. Страшную находку сделала местная жительница днем 9 декабря 2019 года. Сотрудникам полиции удалось оперативно вычислить злоумышленника. Им оказался 43-летний житель Пионерского, ранее судимый за кражу.

Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что знакомые попросили его пристроить в добрые руки девятимесячного метиса алабая и хаски. Не найдя щенку новых хозяев, калининградец решил избавиться от обузы.

По статье "жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель" злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.