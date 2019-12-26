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26.12.2019 10:17
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Минспорта РФ утвердило программу подготовки к Евро-2020

Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS/Anton Vaganov Фото: REUTERS/Anton Vaganov
Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Утверждена программа подготовки к проведению чемпионата Европы по футболу 2020 года, четыре матча которого пройдут в Санкт-Петербурге.

Город на Неве примет три встречи группового раунда турнира: 13 июня (Россия - Бельгия), 17 июня (Финляндия - Россия) и 22 июня (Финляндия - Бельгия), а также один из матчей на стадии четвертьфинала.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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В опубликованном документе ответственным координатором, который будет следить за ходом выполнения этой программы, станет Минспорта РФ. Согласно программе, в 2019 и 2020 году на подготовку к турниру выделены 3,54 млрд рублей, большую часть из которых - 2,98 млрд - предоставит федеральный бюджет, а оставшуюся сумму - бюджеты субъектов РФ.

Программой были определены объекты инфраструктуры и мероприятия, полный объем или часть расходов на которые понесет федеральный и региональные бюджеты. В этот перечень входят различные активности по продвижению турнира, обустройства фан-зон, а также различные организационные мероприятия.

Напомним, что юбилейный Евро-2020 стартует 12 июня, а завершится 12 июля. Матчи впервые в истории турнира примут сразу 12 городов. Помимо Санкт-Петербурга, это Лондон, Рим, Мюнхен, Дублин, Баку, Бухарест, Копенгаген, Глазго, Бильбао, Амстердам и Будапешт. Российская команда в групповой стадии встретится со сборными Бельгии, Дании и Финляндии.

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