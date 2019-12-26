В детсаду Заполярья при раздаче подарков умер Дед Мороз

В детсаду №44 города Североморска Мурманской области во время раздачи подарков детям умер 51-летний мужчина в костюме Деда Мороза. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

- По данному факту проводится проверка, - отметили в ведомстве. - По предварительным данным, мужчина умер по естественным причинам. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая даст окончательный ответ на этот вопрос.

Как сообщили в пресс-службе, организаторы новогоднего представления в детсаду успели "среагировать так, чтобы происшедшее не травмировало детей". Это подтвердил житель Североморска Ян Барышкевич в своем сообщении, размещенном в соцсети.

- Это случилось в 11.00, прямо на утреннике, - написал он. - Благо, дети не успели понять происходящее. Мои соболезнования семье, это большое горе. Не отчаивайтесь. Волшебники не умирают.