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26.12.2019 17:29
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин поддержал идею по сроку распределения невыделенных участков

Текст: Кира Латухина
На заседании Госсовета в Кремле президент Владимир Путин поддержал предложения губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Одно из них касалось срока распределения невыделенных земельных долей. "Предложения заслуживают того, чтобы их проработать, абсолютно согласен", - сказал Владимир Путин.

Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости
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Проблема возникла в 1990-е годы. До этого участки распределялись между колхозниками. А сейчас они остаются невостребованными. "У нас нет срока - ни у физических лиц, ни у юридических - до которого они должны были эти доли выделить, и у нас из-за этого порядка 50 тысяч гектаров только в нашем регионе невозможно никак в сельхозоборот ввести", - посетовал Алиханов. "Висят у банков на балансах, на банкротных предприятиях или еще где-то, но мы ничего с этими землями сделать не можем", - пояснил он.

Идея заключалась в том, чтобы прописать срок в три года. По его истечению все невостребованные земельные доли вернуть в муниципальную собственность.

По поручению премьер-министра разрабатывается госпрограмма по активному вовлечению земель в оборот, продолжил калининградский губернатор и обратился с двумя просьбами: учесть вопросы мелиорации и то, что почти 100 процентов объектов капитального строительства в мелиоративном комплексе в регионе в неудовлетворительном состоянии, и на то, чтобы привести все в порядок, нужны средства.

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