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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В музее-заповеднике "Гатчина" пройдет фестиваль "Новогодняя кутерьма"

Текст: Ольга Штраус
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8052)
Фестиваль "Новогодняя кутерьма", Государственный музей-заповедник "Гатчина", 1-8 января
В парадных залах Гатчинского дворца костюмированные гиды расскажут о его бывших обитателях и развлекут гостей в духе ушедших эпох. Фото: Предоставлены ГМЗ "Гатчина" В парадных залах Гатчинского дворца костюмированные гиды расскажут о его бывших обитателях и развлекут гостей в духе ушедших эпох. Фото: Предоставлены ГМЗ "Гатчина"
В парадных залах Гатчинского дворца костюмированные гиды расскажут о его бывших обитателях и развлекут гостей в духе ушедших эпох. Фото: Предоставлены ГМЗ "Гатчина"

На протяжении недели детей и взрослых ждут рождественская ярмарка, игры, концерты, квесты, тематические экскурсии и разные чудеса.

Фото: Chris Singer / Cal Performances
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Например, "Чудовищный эксперимент" в Подземном ходе. Известно, что он был устроен еще при первом владельце Гатчинского дворца Григории Орлове и сохранился до наших дней. В "Новогодней кутерьме" Подземный ход станет частью программы "Гатчинский дворец и все, все, все". А если встретится здесь гостям эксцентричный "профессор" - это тоже неспроста: он расскажет о чудесах электричества.

В других залах посетителей ждут дама-медиум, горничная, художник и фотограф. Они откроют некоторые тайны дворца - и предложат салонные игры и развлечения, популярные в конце XIX века.

Плац перед Гатчинским дворцом превратится в ярмарочный городок. Понятно, с сувенирами и разносолами от фермеров. Для детей - новогодние интермедии, хороводы, игры с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами.

7 января в 14.30 на плацу выступят артисты театра "Малый Трианон" с рождественской программой "А в Иерусалиме радостно звонили…".

Фестиваль выдержан в стилистике начала XX века. Ежедневно в 13 часов в парадных залах костюмированные экскурсоводы будут рассказывать о бывших обитателях дворца и опять же развлекать сюжетами в духе тех самых времен. Например, на третьем этаже Центрального корпуса маги будут гадать на кофейных зернах и картах Таро. Фокусник и иллюзионист господин Роман с ассистентками представят программу "ИллюзионЪ для взрослых" - в фойе театра посетителей ждут настоящая левитация, живые голуби, исчезновение женщины в кованом сундуке, чтение мыслей на расстоянии, смертельный номер с протыканием головы - самые модные фокусы начала прошлого столетия.

Посетительницам музея - пожалуйста, театрализованный показ шляпок с "преображением" публики. Любая дама, примерив стилизованный головной убор, сможет почувствовать себя телефонисткой или почтенной супругой госчиновника, а то и молодой вдовой помещика.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Программа "Все дело в шляпке" будет проходить ежедневно в фойе театра, а 3 и 5 января там же состоится показ платьев "Новыя образы": коллекция создана для современных дам, но дополнена фрагментами подлинного кружева и бисерной вышивки начала XX века.

Каждый день с 11.00 до 17.00 будут открыты Детские гостиные, в парадных залах пройдут квесты, а на первом этаже Мраморной лестницы - показы спектакля "Петрушкин ряд" театра "Папьемашенники".

Приоратский дворец также принимает участие в фестивале.

Здесь в программе "Зимний сон старого замка" сказочный персонаж проверит, хорошо ли дети помнят всеми любимые сказки, а экскурсоводы расскажут о старинных обычаях празднования Рождества: колядках, гаданиях и других святочных развлечениях.

Зрители увидят настоящий вертепный ящик - и в довершение ко всему сфотографируются в костюмах волхвов и пастухов. Мечта, да и только.

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