В Петербурге лжемастер чуть не убил пенсионерку и украл полмиллиона

В Петербурге в многоэтажке на проспекте Наставников чуть не убили пенсионерку ради 500 тысяч рублей. Женщина была спасена благодаря бдительным соседям.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, соседи снизу заметили, что их топит, поднялись к квартире сверху, стали стучать в дверь. Им не открывали. Соседи заподозрили неладное: в квартире жила 63-летняя женщина. Она очень ответственно относилась к коммуникациям и вода на потолке в квартире снизу могла свидетельствовать лишь об одном: с хозяйкой что-то случилось.

У кого-то из соседей нашлись запасные ключи от квартиры. Внутри на полу лежала избитая хозяйка, а из всех кранов лился кипяток.

В тяжелом состоянии пенсионерку доставили в больницу, а в квартиру прибыли сотрудники полиции. Выяснилось следующее: в 9 утра в квартиру позвонил мужчина, он представился водопроводчиком и потребовал впустить его. Пенсионерка безо всяких опасений открыла дверь. "Водопроводчик" бросился избивать женщину палкой, когда она упала, ударил ее по голове разводным ключом и для верности вколол ей сильнодействующее вещество. Далее мужчина стал обыскивать квартиру, нашел 500 тысяч рублей и скрылся с деньгами, напоследок оставив включенным кран с горячей водой.

Выяснилось, что о деньгах пенсионерки знала 40-летняя женщина, она сыграла роль наводчицы. В ее квартире полицейские нашли 120 тысяч рублей.

Также задержан и сам лжеводопроводчик. При нем нашли вещество, подозрительно похожее на героин.

К слову, псевдосантехник и наводчица ранее были судимы за оборот наркотиков. В ближайшее время им предъявят обвинение, в полиции не скрывают, что сторона следствия будет настаивать на аресте.