В Петербурге на станциях метро обнаружили окаменелости

Станции петербургского метрополитена оказались весьма богаты на окаменелости. На платформах группа энтузиастов из городского кружка любительской палеонтологии обнаружила окаменелости юрского и силурийского периодов, а в вестибюлях внимательные пассажиры могут увидеть окаменелости ордовикского периода, которым 444-485 миллионов лет. Об этом "РГ" рассказал руководитель кружка Павел Бор.

Так, на стенах наземного вестибюля станции метро "Лесная" палеонтологи обнаружили традиционные ордовикские фоссиилии, включая фрагменты трилобитов, и даже прекрасно сохранившуюся трубочку сифона эндоцераса.

Продольный срез трилобита, морской пузырь, трубочка сифона эндоцераса, фрагмент раковины эндоцераса со станции метро "Лесная". Фото: Из архива Павла Бора

Изучение вестибюлей и платформ метрополитена Павел Бор называет "настенной палеонтологией".

- На самом деле, несмотря на почтенный возраст, эти окаменелости научной палеонтологической ценности не имеют. Во всех палеонтологических музеях мира и в частных коллекциях есть те же самые окаменелости, но целые, извлечённые из камня, отпрепарированные и очищенные, - говорит Павел Бор.

Раковины головоногого моллюска наутилоидеи на станции метро "Московские ворота". Фото: Из архива Павла Бора

Но, чтобы увидеть окаменелости не обязательно ехать в музей или напрашиваться в гости к частному коллекционеру. Практически каждая станция метро таит в себе множество загадок. Так, на станции "Московские ворота", в отделке которой использовался мраморизированный известняк из Грузии, палеонтологи нашли губки, кораллы, раковины брахиопод, брюхоногих и головоногих моллюсков.

Станция метро "Площадь Восстания" хранит в себе много загадок". Фото: Из архива Павла Бора

Грузинский мраморизованный известняк применялся и на станции "Площадь Восстания", кроме того, мастера использовали известняк из Нижнего Тагила. Несмотря на то, что оба они имеют благородный темно-терракотовый цвет и имеют схожие характеристики, например, по прочности, образованы эти известняки с разницей в 200 миллионов лет. Специалисты предлагают прохожим обратить внимание на окаменелости у центральной части станции и возле эскалаторов. Они будут сильно отличаться.

Брахиоподы и наутилоидеи.Справа вверху - в углу виден поперечный срез ростра белемнита (юрский известняк).Слева внизу - Раковина головоногого моллюска – наутилоидеи. Продольное сечение (около 8 см). Юрский известняк. Фото: Из архива Павла Бора

А на "Проспекте Просвещения" внимательный пассажир сможет увидеть окаменелые остатки морских пузырей, их также называют цистоидеями. Это вымерший класс иглокожих, которые появились в ордовике и вымерли в девонском периоде. В принципе, петербуржцев и жителей Ленобласти сложно удивить цистодеями, такие окаменелости часто встречаются на карьерах вокруг Северной столицы. Но зачем куда-то ехать, если морских пузырей можно наблюдать по дороге на работу?

Срезы морских пузырей и раковин эндоцерасов на станции метро "Проспект Просвещения". Фото: Из архива Павла Бора

Окаменелости в Петербурге встречаются не только в метро. Например, настоящий рай для любителей палеонтологии - это здание новой сцены Мариинского театра. Здесь на стенах можно увидеть аммониты, белемниты и морские губки юрского периоды.

Аммонит на стене здания Второй сцены Мариинского театра. Фото: Из архива Павла Бора

Сколько таких свидетелей прошлого на зданиях в Северной столице? Этого не расскажет ни один палеонтолог. Да и вряд ли здесь нужна тотальная инвентаризация. Скорее окаменелости - это немые свидетели прошлого, позволяющие отрешиться от ежедневной суеты и на несколько секунд перенестись в мир, который существовал сотни миллионов лет назад.