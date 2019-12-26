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26.12.2019 18:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге на станциях метро обнаружили окаменелости

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Из архива Павла Бора Фото: Из архива Павла Бора
Фото: Из архива Павла Бора

Станции петербургского метрополитена оказались весьма богаты на окаменелости. На платформах группа энтузиастов из городского кружка любительской палеонтологии обнаружила окаменелости юрского и силурийского периодов, а в вестибюлях внимательные пассажиры могут увидеть окаменелости ордовикского периода, которым 444-485 миллионов лет. Об этом "РГ" рассказал руководитель кружка Павел Бор.

Обнаружен окаменелый мозг возрастом полмиллиарда лет

Так, на стенах наземного вестибюля станции метро "Лесная" палеонтологи обнаружили традиционные ордовикские фоссиилии, включая фрагменты трилобитов, и даже прекрасно сохранившуюся трубочку сифона эндоцераса.

Продольный срез трилобита, морской пузырь, трубочка сифона эндоцераса, фрагмент раковины эндоцераса со станции метро "Лесная". Фото: Из архива Павла Бора

Изучение вестибюлей и платформ метрополитена Павел Бор называет "настенной палеонтологией".

- На самом деле, несмотря на почтенный возраст, эти окаменелости научной палеонтологической ценности не имеют. Во всех палеонтологических музеях мира и в частных коллекциях есть те же самые окаменелости, но целые, извлечённые из камня, отпрепарированные и очищенные, - говорит Павел Бор.

Раковины головоногого моллюска наутилоидеи на станции метро "Московские ворота". Фото: Из архива Павла Бора

Но, чтобы увидеть окаменелости не обязательно ехать в музей или напрашиваться в гости к частному коллекционеру. Практически каждая станция метро таит в себе множество загадок. Так, на станции "Московские ворота", в отделке которой использовался мраморизированный известняк из Грузии, палеонтологи нашли губки, кораллы, раковины брахиопод, брюхоногих и головоногих моллюсков.

Станция метро "Площадь Восстания" хранит в себе много загадок". Фото: Из архива Павла Бора

Грузинский мраморизованный известняк применялся и на станции "Площадь Восстания", кроме того, мастера использовали известняк из Нижнего Тагила. Несмотря на то, что оба они имеют благородный темно-терракотовый цвет и имеют схожие характеристики, например, по прочности, образованы эти известняки с разницей в 200 миллионов лет. Специалисты предлагают прохожим обратить внимание на окаменелости у центральной части станции и возле эскалаторов. Они будут сильно отличаться.

Брахиоподы и наутилоидеи.Справа вверху - в углу виден поперечный срез ростра белемнита (юрский известняк).Слева внизу - Раковина головоногого моллюска – наутилоидеи. Продольное сечение (около 8 см). Юрский известняк. Фото: Из архива Павла Бора

А на "Проспекте Просвещения" внимательный пассажир сможет увидеть окаменелые остатки морских пузырей, их также называют цистоидеями. Это вымерший класс иглокожих, которые появились в ордовике и вымерли в девонском периоде. В принципе, петербуржцев и жителей Ленобласти сложно удивить цистодеями, такие окаменелости часто встречаются на карьерах вокруг Северной столицы. Но зачем куда-то ехать, если морских пузырей можно наблюдать по дороге на работу?

Срезы морских пузырей и раковин эндоцерасов на станции метро "Проспект Просвещения". Фото: Из архива Павла Бора

Окаменелости в Петербурге встречаются не только в метро. Например, настоящий рай для любителей палеонтологии - это здание новой сцены Мариинского театра. Здесь на стенах можно увидеть аммониты, белемниты и морские губки юрского периоды.

Аммонит на стене здания Второй сцены Мариинского театра. Фото: Из архива Павла Бора

Сколько таких свидетелей прошлого на зданиях в Северной столице? Этого не расскажет ни один палеонтолог. Да и вряд ли здесь нужна тотальная инвентаризация. Скорее окаменелости - это немые свидетели прошлого, позволяющие отрешиться от ежедневной суеты и на несколько секунд перенестись в мир, который существовал сотни миллионов лет назад.

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