В Петербурге налетчика на салон связи облили из огнетушителя

В Петербурге задержали рецидивиста, пытавшегося ограбить салон сотовой связи на Лиговском проспекте, 68. О подробностях неудавшегося налета рассказали в Росгвардии по Северо-Западному округу и МВД по Санкт-Петербургу.

Грабитель подготовился к налету: надел на лицо медицинскую маску, вооружился электрошокером, перцовым баллончиком и муляжом пистолета. В таком виде 25 декабря в 22.30 он зашел в магазин и потребовал отдать ему выручку из кассы, а также дорогие смартфоны. Однако сотрудники салона не растерялись и дали налетчику отпор.

Разыгравшая в магазине битва достойна экранизации: продавцы сумели выбить "пистолет" из рук нападавшего, тот в свою очередь распылил баллончик с перцовым газом. Тогда в дело пошел огнетушитель - один из сотрудников салона выпустил из него струю в сторону налетчика. В то же время персоналу удалось нажать кнопку тревожной сигнализации. Однако грабитель убежал - разумеется, без добычи.

Впрочем, скрыться преступнику не удалось. Прибывшие по вызову сотрудники отдела вневедомственной охраны по Центральному району Петербурга сумели по горячим следам найти и задержать незадачливого налетчика. На его одежде еще даже не высохли следы пены из огнетушителя.

Оказалось, что задержанный - 40-летний рецидивист. Прежде он неоднократно привлекался к ответственности за разбойные нападения и кражи. Теперь ему придется снова ответить за налет - по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "разбой" (часть 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ).

В полиции также сообщили, что позже был обнаружена машина задержанного, припаркованная на улице Черняховского. В автомобиле Great Wall нашли бейсбольную биту, несколько муляжей гранат, оружие и боеприпасы.