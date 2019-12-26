В Петербурге открылась выставка фотографий, которые сделали полярники

Панорама сурового быта и романтических моментов из жизни российских ученых представлена на фотовыставке "Антарктида в объективе полярников", открывшейся в Петербурге в выставочном зале Русского географического общества.

Идея организовать выставку, посвященную 200-летию открытия Антарктиды, родилась в Полярной комиссии Санкт-Петербургского отделения Русского географического общества (РГО). В его стенах и открылся вернисаж. Творческие муки испытали члены жюри, пытаясь отобрать из 700 присланных работ всего лишь 40.

- В состав комиссии вошли полярники, профессиональный фотограф, и процесс пошел. Причем не просто пошел, а помчался! - поделился впечатлениями председатель Полярной комиссии РГО, почетный полярник России Виктор Боярский. - С особым трепетом мы рассматривали кадры из архивов родственников ученых, уже ушедших из жизни. Многие присылали свежие кадры прямо из самой Антарктиды, благо, современные технологии это позволяют.

- После окончания приема работ выяснилось, что участников ровно 40 человек. Мы решили выставить по кадру от каждого, - говорит заместитель председателя Полярной комиссии РГО Сергей Лукьянов. - Прекрасно, когда есть, из чего выбрать. Некоторые полярники снимают очень хорошо, при этом не являясь профессиональными фотографами. В экспедициях бывает много свободного времени, поэтому они пытаются реализоваться в творчестве, создать что-то для души.

Пейзажи, портреты, сценки из бытовой жизни, чудесные снимки животных - в разнообразии жанров на выставке недостатка нет. Фото братьев наших меньших, несомненно, привлекали львиную долю внимания, в том числе, "Портрет морского слона" сделанный биологом, специалистом по мохообразным растениям Любовью Курбатовой.

- Я сфотографировала животное на расстоянии около 10 метров на острове Кинг-Джордж, известном под названием Ватерлоо, - рассказала она. - Судя по габаритам и отъевшейся мордочке, это явно самец. Он спал, а я шла мимо. Услышав звук, морской слон решил все-таки посмотреть, кто там топает, лениво приоткрыл глаза, фыркнул и также лениво их закрыл. Чего ему беспокоиться? Его гарема рядом не было, защищать никого не нужно.

В Антарктиде постоянно и с особым интересом работают гляциологи - специалисты, занимающиеся исследованием льда и всех разновидностей ледяных и снежных покровов. 25-летняя Арина Верес проводила исследования на станции "Восток" и там же нашла материал для фоторабот.

- Моя тема связана с изменением климата за последние 2000 лет, - поведала девушка. - Помог Российский научный фонд, и я не первая женщина, которая попала туда. Погодные условия, в целом, терпимые - солнце, сухой мороз 35-37 градусов. Правда, одеваться приходилось по принципу капусты, иначе бы замерзла.

Я очень рада, что комиссия из моих 5 фотографий выбрала для выставки снимок "Гляциолог Алексей Екайкин. Концентрация на деле жизни". Видно, насколько мой коллега предан своему делу, насколько он сконцентрирован. Ему важна буквально каждая мелочь. Я тоже обожаю свою профессию. Романтика! Ходить в горы, изучать ледники, в полном отрыве от цивилизации погружаться в свои мысли, очищаться... А знаете ли вы, что кусочек льда может содержать в себе информацию об изменениях климата в Антарктиде за последние 400 000 лет? Это факт, и это значит, что он круче любого современного компьютера. Фотовыставка "Антарктида в объективе полярников" будет работать до 10 января 2020 года.